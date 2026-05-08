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惹怒沙國關領空 自由計畫36小時急停

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
川普推出自由計畫但市場不買單，圖為伊朗阿巴斯港外海大量商船滯留荷莫茲海峽。法新社
川普推出自由計畫但市場不買單，圖為伊朗阿巴斯港外海大量商船滯留荷莫茲海峽。法新社

美國總統川普三日宣布「自由計畫」，稱美方將引導受困於荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，但實施不到兩天，川普五日就主動喊停。儘管他在社群平台發文列出多個理由，但根據二名美方官員說法，川普喊停的真正原因，其實是因為沙烏地阿拉伯不滿事先未獲知會，不准美軍使用境內基地與領空執行這項計畫。

ＮＢＣ新聞獨家報導，川普宣布「自由計畫」，目的是打破伊朗對荷莫茲海峽的封鎖。

國安高層官員五日還在五角大廈與白宮簡報會上大力宣傳，但川普本人卻在行動開始約卅六小時後喊停。

知情官員表示，川普宣布「自由計畫」不僅令波灣盟友感到意外，也惹怒沙烏地阿拉伯領導階層。

作為回應，沙國通知美方，不會允許美軍從利雅德東南方的蘇丹王子空軍基地起飛，也不允許美軍飛越沙國領空支援該計畫。

美軍目前在蘇丹王子空軍基地部署戰機、空中加油機與防空系統，而軍機對「自由計畫」至關重要，等同為船隻提供防禦保護傘。

沙國原本允許美軍從該基地起飛支援對伊朗行動，也允許駐紮在鄰近國家的軍機飛越沙國領空。一名美國官員表示：「基於地理因素，你需要區域盟友合作，才能使用他們的領空。」該官員指出，在某些情況下，美軍幾乎沒有其他替代路線。

官員表示，川普與沙國王儲穆罕默德通話後，仍未能解決問題，迫使川普暫停「自由計畫」。其他波灣盟友同樣措手不及，例如川普是在行動開始後，才與卡達領導人通話。

一名沙國消息人士表示，川普與穆罕默德「一直保持定期聯繫」。被問及「自由計畫」是否讓沙國領導層措手不及，該名消息人士表示：「這個前提的問題在於事情變化很快。」

針對部分波灣國家領袖對「自由計畫」感到意外，白宮官員聲明表示：「區域盟友事前已獲通知。」但一名中東外交官透露，川普宣布後才與阿曼方面協調「自由計畫」，但強調「我們並未不滿」。

美軍在他國領土的戰機、空中加油機與支援機隊，都需要關鍵區域盟友批准才能起飛，也就是「進入、駐軍與飛越」許可。沙國與約旦的美軍基地至關重要，科威特掌握關鍵的飛越權，而阿曼則同時涉及飛越與海軍後勤。

荷莫茲海峽 沙烏地阿拉伯 伊朗

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