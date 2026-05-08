稱一周內解決 川普：不同意協議 再炸伊朗

Axios與華爾街日報報導，白宮正等待伊朗回覆一份一頁式諒解備忘錄。這份文件旨在結束戰爭，並替後續更完整的核談判建立框架。美國總統川普六日表示，美國與伊朗「過去廿四小時談得很好」，並對未來幾天內達成協議表示有信心。

川普先前多次公開談到談判時程，說法雖反覆，但仍持續釋出樂觀訊息。他對福斯新聞表示，協議可能在一周內達成；稍後在白宮活動中說：「我們正在和非常想達成協議的人打交道。我們會看看他們是否同意；如果他們現在不同意，最終很快也會同意。」不過，川普沒有設定最後期限。

川普當天在社群平台發文表示，如果伊朗不同意協議，美國將以「更高程度與更強烈力道」轟炸伊朗，並在接受ＰＢＳ新聞訪問時指出，美伊協議內容包括伊朗把濃縮鈾運往美國。他說：「我認為這件事很有機會結束；如果沒有結束，我們就必須重新狠狠轟炸他們。」

川普稍後在白宮一場活動中表示，伊朗衝突進展「相當順利」，並稱這只是一場「小規模衝突」。他表示美國已與伊朗談判代表進行「良好談判」，而伊朗已同意不擁有核武。

川普隨後又在橢圓辦公室另一場活動中表示，伊朗非常想達成協議，「我們將看看是否能走到那一步」。他表示美國已經贏得這場衝突，因為伊朗「第一線領導人死了，第二線領導人死了，一些第三線領導人也死了，我稱這為政權更替」。

美國官員表示，預期伊朗將在未來一兩天回應，但其他美國官員對是否能達成協議抱持懷疑。

伊朗外交部發言人巴格赫里六日深夜表示，美方對伊朗提出的「十四點停戰方案」有所回應，伊朗政府正在審查，並將透過主要斡旋國巴基斯坦轉達伊方回覆。雙方都未透露美方回應的具體內容。

路透報導，美伊正在討論一項有限度臨時協議以停止戰爭，但癥結仍未解決，包括伊朗核計畫和濃縮鈾問題。消息人士說，擬議框架將分三個階段，結束戰爭、解決荷莫茲海峽危機並啟動卅天談判窗口，以達成更廣泛協議。