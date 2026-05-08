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國安局長蔡明彥：「川習會」在管理問題 非解決問題

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國安局長蔡明彥昨天到立法院外交及國防委員會進行預算報告並備質詢。記者林伯東／攝影
國安局長蔡明彥昨天到立法院外交及國防委員會進行預算報告並備質詢。記者林伯東／攝影

美國總統川普將在下周訪問中國大陸，國安局蔡明彥昨日表示，美中有很多爭議難以在短期內根本解決，所以國安局研判美中整體呈現「脆弱的穩定」。

針對川習會將觸及台灣議題，蔡明彥表示，中共可能會在會談當中做一些操作，不過美國透過公開跟私下的管道，都不斷重申對台政策沒有改變。他指出，美國國務卿魯比歐在白宮記者會中特別強調，不應該出現任何破壞台海或是印太區安全的行為，這就是展現美方對於台海議題的基本立場。

蔡明彥昨日在立法院外交國防委員會指出，美中雙方整體的爭議錯綜複雜，雙方希望透過領導人的接觸互動來管理這些爭議，避免衝突擴大升高，另外也透過領導人互動跟接觸，形塑一個比較穩定友好的狀況。但他進一步指出，雙方很多爭議難以在短期內根本解決，所以國安局判斷，美中的整體態勢呈現一種「脆弱的穩定」局面。

蔡明彥分析雙方爭議的議題，美方比較關注如何解決貿易失衡的問題，有可能希望中方多採購美國的農產品、波音客機，另外如芬太尼、稀土管制議題也是美方的主要關切，尤其美方也有可能在不同的場合帶到香港的人權以及美國公民遭到羈押的問題。中共則比較關注如何延續目前的關稅戰停火，另外希望美國能放鬆對高科技的管制。

蔡明彥強調，雙方在這些議題的立場不一致，尤其對地緣政治跟區域安全各有關切，所以「川習會」主要的重點還是在管理問題，而非從根本解決問題。

川習會 蔡明彥 國安局

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