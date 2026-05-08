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法航艦「戴高樂號」部署紅海

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
法國戴高樂號航母戰鬥群已部署紅海，可能參與保護荷莫茲海峽。圖為戴高樂號上月離開克里特島。（路透）
法國戴高樂號航母戰鬥群已部署紅海，可能參與保護荷莫茲海峽。圖為戴高樂號上月離開克里特島。（路透）

法國總統馬克宏六日表示，法國「戴高樂號」航空母艦戰鬥群正從蘇伊士運河南部進入紅海，為法、英兩國可能在荷莫茲海峽展開任務預做準備。

馬克宏六日與伊朗總統裴澤斯基安通話表示，將與川普總統討論部署事宜。路透報導，法國將呼籲華府與德黑蘭考慮荷莫茲海峽安全提議，因為該海峽封鎖嚴重衝擊全球經濟。

這次部署將讓歐洲最強大的核動力航空母艦更接近荷莫茲海峽。該海峽實質關閉，儼然已成伊朗戰爭的縮影，數以百計船隻因此受困，引發國際能源總署所說的全球石油市場史上規模最大供應中斷。

馬克宏宣布的行動，有別於與川普四日啟動、五日晚間喊停的「自由計畫」。「戴高樂號」前往當地，是法英兩國倡議任務的一部分，旨在一旦狀況允許便恢復荷莫茲海峽海上安全。

馬克宏六日在社群媒體Ｘ發文寫道，這次部署有助於讓船東與保險公司恢復信心，「與交戰各方依然有所區別」。

發文寫道，海峽恢復平靜能讓核子議題及區域情勢談判獲得進展。馬克宏說，「歐洲人將承擔角色」。

法國武裝部隊參謀長發言人韋內特說，由法、英以及其他五十多國組成的荷莫茲聯盟，在狀況達到兩個門檻之後才會啟動：航運威脅必須降低、海運業必須獲得保證能夠安全通過海峽。

韋內特表示，航艦部署是為了確保當條件達成時能迅速行動。他說，法國立場始終如一，也就是保持防禦戒備、尊重國際法。他表示，目前保險費用非常高，因此沒有船隻會冒險前往或通過荷莫茲海峽。

美國並沒有參加英法兩國發起的荷莫茲聯盟。馬克宏與英國首相施凱爾也曾為支持烏克蘭而邀請歐洲國家組成「志願聯盟」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

法國派遣戴高樂號航艦至紅海 擬為荷莫茲海峽護航

川普宣布「自由計畫」…美飛彈驅逐艦進波灣 「引導」船舶脫困荷莫茲

逼近戰爭…美軍荷莫茲海峽護航船舶 與伊朗交火

稱美國威脅已結束 伊朗：海峽通行安全

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