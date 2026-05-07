川習會在即…《世界是平的》作者籲2人對抗共同敵人：不對稱AI代理網路戰爭

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平訂於下周舉行峰會，紐約時報專欄作家暨暢銷書《世界是平的》作者佛里曼呼籲，「川習會」應商議美中兩國共同的敵人：人工智慧（AI）若遭濫用可能衍生的威脅。

佛里曼表示，伊朗戰爭已讓世人見識到「不對稱戰爭」的厲害--運用每架僅3.5萬美元的無人機，就足以實質封鎖荷莫茲海峽；假如伊朗也能以極低的成本，運用大型語言模型（LMM）及其AI代理（agent）工具，發動一場不對稱AI代理網路戰爭，將導致更嚴重的後果。

他指出，今年，伊朗的伊斯蘭革命衛已用成本低廉的沙赫德136無人機，攻擊兩座設在阿聯的亞馬遜網路服務（AWS）資料中心，價值數千萬美元損失，導致雲端服務斷線，擾亂波斯灣地區的銀行業及其他服務業。

假如伊朗能取得以LLM（如Claud、Gemini和ChatGPT）打造的AI代理工具，在真人一個指令下，甚至可能自動執行、自我優化的多階段網路攻擊。換句話說，任何人在AI聊天機器人/代理程式加持下，就可能發動「不對稱AI代理網路戰爭」。想像兩個藏匿在洞穴中的傢伙，只憑一台筆電、最新AI模型和星鏈（Starlink）終端機，就可以恣意攻擊任何社會的重要基礎設施。

若是掌握這些不對稱的新興AI工具，即使是小角色，不管是恐怖分子、反社會主義者、罪犯、政治組織或某個流氓國家，都可能造成莫大的威脅。

佛里曼說，2005年他的著作《世界是平的》出版，描述中國大陸加入世界貿易組織（WTO）和網際網路發達促進全球貿易的世界；多年後，在新科技與其他勢力衝擊下，這個世界已從彼此緊密相連，日益走向互相依存，形成「融合」（fused）的世界。差別在於，你可藉由離線脫離扁平的世界，卻無法自外於融合的世界，只能共同繁榮，或一起沉淪。

因此，佛里曼呼籲，美中應把合作建立護欄、防止AI遭濫用列入「川習會」議程，防範代理AI系統可能導致的不對稱網路攻擊風險。他指出，美國和中國大陸既然率先推出這種AI代理工具，就有責任領導世界控制這些工具的散布，並建立起自保防禦機制。

佛里曼說，美中兩國（G2）必須與七家舉足輕重的AI公司（稱為「I7」）共商大計，謀求運用AI模型的最佳方法，同時避免最糟情況發生。這群公司包括：Anthropic、Google/Alphabet、OpenAI、Meta、阿里巴巴集團、DeepSeek和字節跳動（Byte Dance）。

代理AI主題可望納入「川習會」議程，但更重要的是美中必須決定攜手合作，共同因應這個可能對全人類構成的危險。事不宜遲。