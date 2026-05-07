魯比歐赴梵蒂岡晉見教宗良十四世 美國務院：雙邊關係牢固

教廷與白宮維持數周緊張關係之後，美國國務院今天表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）和美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）的會談「凸顯雙方關係牢固」。

法新社報導，教宗良十四世稍早與魯比歐商議了中東地區局勢，美國國務院發言人皮戈特（TommyPigott）表示：「此次會晤凸顯美國及教廷之間的牢固關係，還有雙方在促進和平及人類尊嚴方面的共同承諾。」

美國國務院一位官員也告訴法新社，教宗良十四世與魯比歐的會晤「氣氛友善且具有建設性」。

路透社報導，魯比歐在梵蒂岡待了兩個半小時。

魯比歐首先晉見教宗良十四世，隨後就跟教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）等梵蒂岡高層官員進行會談。