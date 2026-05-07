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世衛追蹤數十乘客！郵輪漢他疫情已5例確診 公眾風險曝光

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旗下郵輪爆漢他病毒！3名旅客後送荷蘭…業者：所有出現症狀旅客已撤離

中央社／ 海牙7日綜合外電報導
荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，造成3人死亡。美聯社
荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，造成3人死亡。美聯社

荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，造成3人死亡。泛海探險公司今天發表聲明說，所有出現漢他病毒症狀的旅客已全數從郵輪撤離。

法新社報導，泛海探險公司（OceanwideExpeditions）在將3名旅客後送荷蘭後表示，「郵輪上已沒有出現症狀的旅客」。

泛海探險公司還說，後送荷蘭的3人中，包含2名有症狀者與1名無症狀者。目前3人均由醫療人員照護。

「洪迪亞斯號」（MV Hondius）目前正從西非維德角共和國（Cape Verde）駛往西班牙加納利群島（Canary Islands）停靠。

「洪迪亞斯號」自世界衛生組織（WHO）2日表示，接獲通報該郵輪爆發漢他病毒疫情，已有3人死亡後，成為了國際間關注的焦點。

世衛組織今天表示，洪迪亞斯號有5起漢他病毒確診病例，以及3起疑似病例。世衛警告，可能還會有更多病例。

郵輪 疫情 荷蘭

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