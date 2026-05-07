快訊

交保無望！涉違反滲透法、當共諜白手套 前主播林宸佑仍遭收押禁見

9大NG行為悄悄破壞你的免疫系統 醫公開自己每天做這幾件事逆轉

三重驚傳凶殺…男持刀砍殺親哥「傷及動脈躺臥血泊」行凶後自行投案

聽新聞
0:00 / 0:00

上月猶太教堂縱火案 英警方逮捕19歲男嫌

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
倫敦進來發生一系列針對猶太人的縱火攻擊案，兩名警官4月29日在倫敦北部史丹佛山確保當地猶太人順利舉行篝火節活動。路透
倫敦進來發生一系列針對猶太人的縱火攻擊案，兩名警官4月29日在倫敦北部史丹佛山確保當地猶太人順利舉行篝火節活動。路透

路透報導，英國反恐攻擊警方7日表示，已逮捕一名涉嫌上個月在倫敦北部某猶太教堂縱火未遂的19 歲男子，是因該案被捕的第三人。該名男子仍遭羈押。

縱火案發生於4月15日凌晨，地點位於倫敦北部芬奇利一所猶太教堂，所幸未造成任何財損亦無人員傷亡。案發當天，警方便以涉嫌縱火罪名，逮捕一名38歲女性與一名46歲男性。兩人隨後均獲准保，保釋期至7月。

本案調查由倫敦反恐警察主導，屬於近期針對倫敦各地多起縱火案擴大調查的一部分。

英國 倫敦 猶太 縱火

相關新聞

以色列空襲加薩走廊 炸死哈瑪斯領導人之子

路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯一名高層官員7日表示，以色列前一晚空襲加薩走廊，炸死哈瑪斯首席談判代表的兒子。為了維持與以色列之間的停火協議，哈瑪斯領導階層正在開羅參加由美國斡旋的會談。

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

香港南華早報7日報導，美國總統川普預計5月14日抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，外交大戲尚未登場，川普的總統車隊已先在北京街頭引發話題。中國社群平台近日流傳照片顯示，多輛掛有美國政府車牌、車窗貼著

豪華郵輪驗出可人傳人和他病毒，WHO澄清：全球風險低不用恐慌

發現有感染漢他病毒的極地豪華郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius），現在世界衛生組織 WHO 已經證實，驗出可以人傳人的安地斯病毒株。截至 5 月 7 日為止，已知船上乘客共有 8 個病例，其中 3

俄國駭客養成鏈！大學秘設「第4系」曝光 畢業直送情報單位

6家西方媒體組成的記者聯盟取得超過2000份內部文件揭露，俄羅斯頂尖學府鮑曼莫斯科國立技術大學內部設有祕密單位「第4系」，專門培養資優生進入俄羅斯軍事情報局，學習駭客攻擊、監控與資訊戰等技能，部分學生

川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題

美國總統川普（Donald Trump）預計下週訪問北京並會晤中國國家主席習近平，雙方都希望藉此機會穩定因為貿易、台灣和...

上月猶太教堂縱火案 英警方逮捕19歲男嫌

路透報導，英國反恐攻擊警方7日表示，已逮捕一名涉嫌上個月在倫敦北部某猶太教堂縱火未遂的19 歲男子，是因該案被捕的第三人。該名男子仍遭羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。