上月猶太教堂縱火案 英警方逮捕19歲男嫌

路透報導，英國反恐攻擊警方7日表示，已逮捕一名涉嫌上個月在倫敦北部某猶太教堂縱火未遂的19 歲男子，是因該案被捕的第三人。該名男子仍遭羈押。

縱火案發生於4月15日凌晨，地點位於倫敦北部芬奇利一所猶太教堂，所幸未造成任何財損亦無人員傷亡。案發當天，警方便以涉嫌縱火罪名，逮捕一名38歲女性與一名46歲男性。兩人隨後均獲准保，保釋期至7月。

本案調查由倫敦反恐警察主導，屬於近期針對倫敦各地多起縱火案擴大調查的一部分。