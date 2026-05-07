聽新聞
0:00 / 0:00
上月猶太教堂縱火案 英警方逮捕19歲男嫌
路透報導，英國反恐攻擊警方7日表示，已逮捕一名涉嫌上個月在倫敦北部某猶太教堂縱火未遂的19 歲男子，是因該案被捕的第三人。該名男子仍遭羈押。
縱火案發生於4月15日凌晨，地點位於倫敦北部芬奇利一所猶太教堂，所幸未造成任何財損亦無人員傷亡。案發當天，警方便以涉嫌縱火罪名，逮捕一名38歲女性與一名46歲男性。兩人隨後均獲准保，保釋期至7月。
本案調查由倫敦反恐警察主導，屬於近期針對倫敦各地多起縱火案擴大調查的一部分。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。