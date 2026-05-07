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無人機墜毀拉脫維亞境內 官方調查來源

中央社／ 維爾紐斯7日專電
拉脫維亞總理希林娜。圖／美聯社
拉脫維亞總理希林娜。圖／美聯社

拉脫維亞境內今日清晨發生無人機墜毀事件。官方表示，目前已確認至少2架無人機墜落，來源仍待調查，不排除與俄烏戰爭相關。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，拉脫維亞當局清晨曾針對接近俄羅斯邊境地區發布無人機入侵警報，目前警報已解除。其中一架無人機墜毀於東部城市雷澤克內（Rēzekne）一處石油儲存設施，所幸未造成重大損害與人員傷亡。

報導指出，另有至少一架無人機疑似墜落在雷澤克內以西的維利亞尼（Viļāni）地區，相關單位仍在搜尋殘骸。官方也表示，不排除有更多無人機曾飛越拉國領空，但數量尚未確認。

為因應事件，拉脫維亞已對東部邊境地區約6000公尺以下空域實施飛行限制，商業航班不受影響。鄰近部分地區學校則停課或採遠距教學。

根據報導，官員指出雖然這些無人機自俄羅斯方向進入拉國領空，但過去類似事件顯示，可能為執行對俄攻擊任務的烏克蘭無人機偏離航線所致。不過當局強調，在調查完成前，不排除任何可能性，包括俄方使用擄獲的烏克蘭無人機進行挑釁。

拉脫維亞總理希林娜（Evika Siliņa）在政府危機委員會會議後表示，不論無人機來源為何，「這都是俄羅斯對烏克蘭殘酷戰爭的結果」，並警告社會應為類似事件做好準備。但她也批評，警報是在雷澤克內發生墜機後才透過手機發布，已要求國防部檢討通報機制。

據報導，拉脫維亞軍方表示這些無人機曾被雷達偵測，但因未完全符合安全條件，且無法確保擊落不會危及民眾或基礎設施，因此未予擊落。

警方同時呼籲民眾勿散播未經證實的消息，澄清社群媒體上有關火車起火是因無人機所致的說法並不屬實。

拉脫維亞 無人機 俄烏戰爭

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