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波蘭與立陶宛總統視察軍演 共築北約東翼防衛陣線

中央社／ 華沙7日專電
波蘭總統納夫羅茨基6日與立陶宛總統瑙塞達共同視察「Brave Griffin26-II」聯合軍事演習。圖／法新社資料照
波蘭總統納夫羅茨基6日與立陶宛總統瑙塞達共同視察「Brave Griffin26-II」聯合軍事演習。圖／法新社資料照

波蘭總統納夫羅茨基6日與立陶宛總統瑙塞達共同視察「Brave Griffin26-II」聯合軍事演習。納夫羅茨基於記者會中強調，波蘭和立陶宛皆面臨俄羅斯與白俄羅斯的混合戰爭威脅，波立同盟在北約東翼占有戰略核心地位。

根據波蘭總統府的公告，此次「Brave Griffin 26-II」軍事演習於立陶宛南部、靠近波蘭邊境的卡緬（Akmenynai）地區舉行。演習主力為立陶宛機械步兵旅，並獲得波蘭第17機械化步兵旅、美國及葡萄牙軍方的技術支援。

納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在視察中直言，波蘭與立陶宛正面臨來自俄羅斯與白俄羅斯始終如一且顯而易見的威脅，這種威脅在兩國每月經歷的混合戰爭中表現得尤為明顯。

納夫羅茨基指出，波蘭與立陶宛正在兩國共同邊境建立統一的防禦體系，希望整合波蘭「東方盾牌」（Tarczy Wschód）計畫以及立陶宛的「波羅的海防禦線」（Bałtycka Linia Obrony）。

他強調，維持高水準國防開支並敦促盟國效仿至關重要。他指出，波蘭和立陶宛國防開支皆達GDP的5%以上，位居北約前列，為區域安全樹立典範。

納夫羅茨基也提到，他與瑙塞達（Gitanas Nauseda）將共同出席布加勒斯特九國（Bucharest Nine，B9）峰會，並正式提出擴張計畫。他深信B9應進一步納入北歐斯堪的那維亞國家，以應對日益嚴峻的東方挑戰。

他總結說，波蘭和立陶宛的共同目標在於提升兩國軍隊的互操作性、推動國防現代化及發展雙用途基礎設施，「這一切努力都是為了確保波蘭的安全、立陶宛的安全、波羅的海國家的安全，以及整個歐洲的安全」。

北約 立陶宛 波蘭

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