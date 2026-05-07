英國地方選舉登場 選前民調預測執政黨工黨大敗

英國地方選舉今天登場，此次選舉對處境本已艱難的首相施凱爾與執政黨工黨形成更大壓力外，也凸顯極右翼與左翼民粹主義勢力崛起，選前民調甚至預測工黨將在選舉中大敗。

法新社報導，蘇格蘭、英格蘭與威爾斯等地投票站於當地時間上午7時（台灣時間下午2時）開放，這次地方選舉是施凱爾（Keir Starmer）自2024年7月大選取得壓倒性勝利、結束保守黨（Conservative）14年執政以來面臨的最大選舉考驗。

選前民調預測施凱爾領導的工黨（Labour）將遭遇大敗，可能加劇外界要求施凱爾請辭的呼聲，或者迫使他面對傳聞已久的黨魁挑戰。

主張脫歐的法拉吉（Nigel Farage）率領的英國極右翼政黨英國改革黨（Reform UK），和自稱生態民粹主義者波蘭斯基（Zack Polanski）領導的左翼綠黨（Greens），被視為民怨高漲下有望受惠的政黨。

批評者指出施凱爾在政策上接連犯錯，甚至捲入英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）醜聞風暴中。曼德森與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）有私交，他在去年9月遭解職，在任僅7個月。

在英格蘭地方議會近1萬6000個席次中，預計改選約5000個席位；威爾斯及蘇格蘭議會將全面改選。

投票將於當地時間今晚10時截止，部份選舉結果可望於夜間揭曉，大多數結果預計明天稍後陸續出爐。