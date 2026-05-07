麻生太郎主導挺高市早苗新團體 「國力研究會」誕生

日本自民黨內部將以副總裁麻生太郎為核心，成立一個支持自民黨總裁、首相高市早苗的議員團體。多名黨內人士透露，團體名稱定為「國力研究會」（JiB），這同時也是高市在自民黨總裁選舉中提出的口號JAPAN IS BACK縮寫。

產經新聞報導，除了麻生之外，去年秋天在自民黨總裁選舉中與高市競爭的外相茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎，以及政調會長小林鷹之等人，也都名列發起人。團體成立宗旨在於強化對高市推動修憲、修改皇室典範等重大議題的支援，於今天向自民黨國會議員發出參加邀請。

團體名稱定為「國力研究會」（JiB），取自高市於2023年11月成立的讀書會「『日本的力量』研究會」，以及她在2024年8月出版著作「國力研究 讓日本列島更強大、富裕」。「JiB」同時也是高市在黨總裁選舉中提出的口號JAPAN IS BACK縮寫。

該團體預定於21日召開首次會議，並邀請美國駐日大使葛拉斯（George Glass）擔任講師。不過，高市本人不會出席。

團體在設立宗旨書中強調，「政府與執政黨必須團結一致，全力實現向國民承諾的政見」，並指出成立此議員團體的目的，「是透過有志議員的政策研究，在與政府合作下，強力支援相關政策與願景推進。」

報導稱，團體成立的背景，在於自民黨內部近期新團體接連誕生，舊派閥活動也重新活躍，而高市本身雖然擁有支持團體，但尚未能廣泛吸納各派勢力，黨內基礎仍稱不上穩固。

此外，無論是官邸還是黨中央，目前都忙於處理眼前議題，實際上缺乏能全面討論修憲、修改皇室典範、對美與對中戰略等重大議題的機會。一名發起人表示「如果官邸與黨內認知落差擴大，黨內可能出現『反高市』勢力。因此需要一個讓黨內理解官邸政策方向，並團結推動政策的平台。」

據黨內人士透露，由於麻生擔任發起核心人物，因此茂木、小泉與小林等人也同意加入。另一方面，已明確表態有意角逐明年黨總裁選舉的總務大臣林芳正，則未被邀請參與。

另一方面，高市對於參議院幹事長石井準一成立的新團體抱持警戒。不過，「國力研究會」發起人中也包括參議院議員會長松山政司，似乎有牽制石井勢力的意味。

石井準一4月宣布成立的參議院內部團體名為「自民黨參院俱樂部」，目前參加人數超過40人。

石井表示，成立目的是在執政聯盟於參議院處於少數的情況下，強化參院內部團結，進一步維持穩定的黨務運作。據了解，參與者除了石井過去所屬的舊茂木派成員外，也包括來自舊安倍派與舊二階派議員。不過，石井強調，該團體不會介入人事或黨總裁選舉，將與過去的派閥政治劃清界線。

石井指出，在目前仍持續存在的派閥只剩麻生太郎領導的麻生派情況下，希望提供一個讓議員能夠「交換意見與互相商量」的平台。