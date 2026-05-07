快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列空襲加薩走廊 炸死哈瑪斯領導人之子

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
哈馬斯高級官員哈亞（右）與哈姆丹（左）2023年11月21日在黎巴嫩貝魯特舉行記者會。路透
哈馬斯高級官員哈亞（右）與哈姆丹（左）2023年11月21日在黎巴嫩貝魯特舉行記者會。路透

路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯一名高層官員7日表示，以色列前一晚空襲加薩走廊，炸死哈瑪斯首席談判代表的兒子。為了維持與以色列之間的停火協議，哈瑪斯領導階層正在開羅參加由美國斡旋的會談。

哈瑪斯高層官員奈姆表示，哈瑪斯副領導人哈亞（Khalil Al-Hayya）之子亞薩姆（Azzam Al-Hayya）6日晚間在加薩走廊遭以色列襲擊，因傷勢過重7日不治身亡。

以色列過去的攻擊已殺害哈亞的3個兒子，亞薩姆是哈亞第4個遭以色列攻擊死亡的子嗣。

以色列 哈瑪斯 加薩走廊

延伸閱讀

以軍停火以來首度空襲貝魯特 擊斃真主黨指揮官

索馬利亞海盜復出 聯手葉門青年運動劫持油輪賺暴利

整理包／伊朗今將回覆美方停戰方案 最新進展一次看

中東戰爭第66天》美擊沉伊朗船隻 最新發展一次看

相關新聞

以色列空襲加薩走廊 炸死哈瑪斯領導人之子

路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯一名高層官員7日表示，以色列前一晚空襲加薩走廊，炸死哈瑪斯首席談判代表的兒子。為了維持與以色列之間的停火協議，哈瑪斯領導階層正在開羅參加由美國斡旋的會談。

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

香港南華早報7日報導，美國總統川普預計5月14日抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，外交大戲尚未登場，川普的總統車隊已先在北京街頭引發話題。中國社群平台近日流傳照片顯示，多輛掛有美國政府車牌、車窗貼著

豪華郵輪驗出可人傳人和他病毒，WHO澄清：全球風險低不用恐慌

發現有感染漢他病毒的極地豪華郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius），現在世界衛生組織 WHO 已經證實，驗出可以人傳人的安地斯病毒株。截至 5 月 7 日為止，已知船上乘客共有 8 個病例，其中 3

俄國駭客養成鏈！大學秘設「第4系」曝光 畢業直送情報單位

6家西方媒體組成的記者聯盟取得超過2000份內部文件揭露，俄羅斯頂尖學府鮑曼莫斯科國立技術大學內部設有祕密單位「第4系」，專門培養資優生進入俄羅斯軍事情報局，學習駭客攻擊、監控與資訊戰等技能，部分學生

川習會擬納入AI議題：美中考慮啟動官方對話 防數位軍備競賽失控

為防美中兩國人工智慧（AI）的競爭演變為數位時代新軍備競賽和安全危機，知情人士透露，雙方正考慮啟動官方對話，建立風險防護機制。AI有可能列入下周川習會的正式議題。

高市早苗「台灣有事」答辯滿半年 日媒：中日對話不通因素多

日相高市早苗去年有關「台灣有事」的答辯，在今天滿半年。這段期間中日關係惡化，而且日本的議員外交難有作為。日媒從多角度分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。