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以色列空襲加薩走廊 炸死哈瑪斯領導人之子
路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯一名高層官員7日表示，以色列前一晚空襲加薩走廊，炸死哈瑪斯首席談判代表的兒子。為了維持與以色列之間的停火協議，哈瑪斯領導階層正在開羅參加由美國斡旋的會談。
哈瑪斯高層官員奈姆表示，哈瑪斯副領導人哈亞（Khalil Al-Hayya）之子亞薩姆（Azzam Al-Hayya）6日晚間在加薩走廊遭以色列襲擊，因傷勢過重7日不治身亡。
以色列過去的攻擊已殺害哈亞的3個兒子，亞薩姆是哈亞第4個遭以色列攻擊死亡的子嗣。
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