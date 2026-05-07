日本國家情報局最快7月成立 初步編制700人

日本政府計劃今年夏天成立負責情報蒐集與分析的「國家情報局」，初期編制約700人，與現行內閣情報調查室規模相同，未來再逐步擴編，將積極延攬具AI、網路及外語能力的民間人才，強化對外情報分析與假訊息應對能力。

讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，作為設立依據的「國家情報會議設置法案」已於4月在眾議院審議通過，預計明天起在參議院審議。日本政府希望法案儘速完成立法，最快可望7月正式成立國家情報局。

報導指出，國家情報局將由現有的內閣情報調查室（簡稱內調）升格改組。內調目前包含各省廳兼任人員在內，規模約700人，因此新機構將先以相同編制啟動。

內調過去通常由警察廳出身人士擔任「內閣情報官」，高層職位也多由警察廳、外務省等各省廳借調官員出任。不過，日本政府計劃配合新機構成立，首次採用類似「職業官僚」的招募制度。

此外，日本政府也將積極從民間企業延攬人才。由於國家情報局將負責與海外情報機關資訊交換、分析外國情報，以及因應社群媒體上的假訊息與錯誤資訊，因此將強化招募具高度外語能力與網路專業技能的人才。

日本官房長官木原稔表示，面對龐大資訊量，「有必要建立運用AI（人工智慧）的高效率且有效的方法」，因此政府也正考慮積極招募熟悉AI技術的專業人才。