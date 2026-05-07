川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

香港南華早報7日報導，美國總統川普預計5月14日抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，外交大戲尚未登場，川普的總統車隊已先在北京街頭引發話題。中國社群平台近日流傳照片顯示，多輛掛有美國政府車牌、車窗貼著深色隔熱紙的黑色SUV行駛在北京道路上，其中一輛車牌「D01290」被清楚拍下，讓網友熱烈討論，還有人打趣問：「外國車有辦進京證嗎？」

這些車輛據信是美國特勤局重型裝甲休旅車，長期作為美國總統車隊的主要車輛，通常會與綽號「野獸」（the Beast）的總統專車一同行動。

這些SUV近日由美國空軍C-17「環球霸王III」運輸機運抵北京，自5月1日以來，多架C-17已降落北京首都國際機場，運送裝甲車、特勤局通訊設備與安全先遣人員。

川普車隊真正的核心，是被稱為「野獸」的客製化凱迪拉克總統禮車。這輛車造價約150萬美元（約4743萬台幣），重達6800至9100公斤，車身長約5.5公尺，被形容為「移動堡壘」。車體由鋼、鋁、陶瓷與鈦打造，可抵禦子彈與炸彈攻擊，車窗配備多層防彈玻璃。野獸的每顆輪胎都配備防爆裝置，即使輪胎損壞或報廢也能繼續行駛；還有阻斷路邊炸彈無線電引爆訊號的干擾設備。

車內另有獨立供氧系統、通訊設備，甚至備有總統血型的血液，以因應緊急狀況。

除了野獸本身，美國總統車隊通常還包括30至50輛車，涵蓋誘餌禮車、偵察車、清道車、摩托車、電子反制車、反突擊小組車輛與救護車，因此常被形容為「車輪上的白宮」。

南早指出，至少2架川普專用空運直升機也會作為維安部署的一部分提前抵達。

由於行程緊湊與安全考量，川普預計在2天訪問期間全程留在北京。一名消息人士表示，若增加第二個目的地，可能危及安全並造成「後勤噩夢」，因此雙方同意此行只安排停留北京。