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印度西孟加拉邦變天 釀槍擊暴力事件

中央社／ 新德里7日專電

印度西孟加拉邦（West Bengal）選後「變天」，議員選舉中，艾德希卡里擊敗現任邦長班納吉，為在野黨拿下重要1勝，也成為下任首長熱門人選，但其親信昨天晚間遭槍殺，此案受到全印度關注，也讓人對當地情勢感到憂心。

西孟加拉邦議會共294席，印度總理莫迪（NarendraModi）所屬印度人民黨（BJP）在這次選舉搶下206席輕鬆過半，終結班納吉（Mamata Banerjee）及其所屬全印草根大會（All India Trinamool Congress，亦稱草根國大黨）長達15年的執政。

印度時報（Times of India）指出，在西孟加拉邦各區議員選舉中，最受矚目的當屬博瓦尼普爾（Bhabanipur）區，因為代表艾德希卡里（SuvenduAdhikari）擊敗了班納吉，為BJP拿下指標性的勝利。

BJP贏得西孟加拉邦選舉，邦長將由莫迪等人開會後決定，拿下關鍵勝利的艾德希卡里，被視為是下一任邦長的熱門人選之一。

艾德希卡里的親信拉斯（Chandranath Rath）6日晚間遭人槍擊身亡，調查人員表示，拉斯遭到襲擊，歹徒朝他開了至少10槍，他在中彈後被送往醫院，最終仍被宣告不治。

艾德希卡里稱這起事件是「有預謀的謀殺」，也是其「個人的損失」，但他也呼籲BJP支持者保持冷靜。

艾德希卡里說：「這是一起令人痛心的謀殺案，警方正在調查這個案件，他們已向我保證，會採取適當的行動，因此我在這裡呼籲，請BJP支持者要保持冷靜。」

調查人員透露，歹徒的作案手法顯示，這是一場經過精心策畫的案件，因為犯案者事先勘查過現場，並規畫了逃亡路線。

初步調查結果顯示，當時拉斯搭乘的車輛，被1輛汽車、1台摩托車跟蹤；事發時，犯嫌駕駛的汽車突然超車，迫使拉斯的座車慢下，騎摩托車的犯嫌得以近距離朝拉斯開火。

拉斯至少中了10槍，子彈擊中他的胸部、腹部、頭部，目擊者告訴警方，那輛犯案者的摩托車並未懸掛車牌，讓警方認為這是一起預謀犯案的推測，獲得進一步證實。

拉斯的司機也在槍擊事件中受傷，目前仍在西孟加拉邦首府加爾各答的一所醫院治療，據稱情況十分危急。

西孟加拉邦警方表示，他們已扣押1部與此案有關的車輛，該車的車牌被竄改過，並在上面發現子彈、彈殼，目前也正調閱沿途的監視器畫面。

加爾各答民眾在接受中央社記者訪問時表示，2024年當地發生實習女醫遭性侵殺害的社會案件，在全印度引發譁然，被害人母親德比納特（Ratna Debnath）這次代表BJP出征，以保障婦女安全、維護正義為其競選政見，在一路領先的情況下，擊敗執政黨對手，成為新科議員，看得出民眾對社會公義的渴望。

該民眾告訴中央社記者，德比納特的勝利，猶如執政黨大敗的縮影，是選民將選票化為對政府治安失職、法治缺失的審判工具，在民怨累積到頂點時，即便班納吉有其引以為傲，針對婦女的補貼政策，仍舊難以招架，看得出民眾對希望婦女權益有更積極作為的渴求。

BJP在西孟加拉邦議會選舉獲得壓倒性勝利後，當地已經陸續爆發數起暴力事件，艾德希卡里親信拉斯遭槍殺身亡一案，無疑加遽了當地的緊張氣氛。

印度 槍擊 莫迪

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