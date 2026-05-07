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情報官員稱俄羅斯入侵烏克蘭後 境外暗殺行動大增

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

俄羅斯長年被控在境外打壓異議人士，但3名西方情報官員指出，自俄烏戰爭以來，這類針對性暗殺行動大增。美聯社統計，近年歐洲191起破壞、縱火等事件已被認定與俄國有關。

美聯社報導，住在法國的俄羅斯人權活動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）每次帶孩子上學或去超市，都要先致電警方護送。他從2022年起就生活在法國警方保護下，因為當局相信俄國正試圖謀害他。

據美聯社取得的非公開法庭文件，一群俄羅斯男子2025年4月在奧塞奇金位於法國的住家附近埋伏守候數小時並拍照錄影，疑似是在為暗殺行動做準備。奧塞奇金說，幾年前他家中牆上甚至出現一個紅點，他認為那是槍枝的雷射瞄準器。

歐洲其他地區也出現類似情況，立陶宛官員去年瓦解一起針對烏克蘭支持者的暗殺陰謀，以及另一起針對俄羅斯異議人士的襲擊；德國也破獲2起類似事件，分別是針對供應武器給烏克蘭的德國軍工企業主管以及烏克蘭軍事官員。

波蘭當局2024年逮捕一名男子，指控他策劃暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）；同年，一名叛逃的俄羅斯直升機飛行員在西班牙遇害，俄羅斯特工被列為頭號嫌疑犯。

長期以來，儘管俄羅斯官員一直被控在境外打壓異議人士，但來自不同國家的3名西方情報官員都表明，自俄國總統普丁（Vladimir Putin）2022年入侵烏克蘭以來，這種針對性暗殺行動大幅增加。

這些情報官員表示，俄羅斯安全部門現在在選擇目標上更加肆無忌憚，除了一貫追殺軍事叛逃者外，更將矛頭指向俄國維權人士及支援烏克蘭的外籍人士。

一名英國前高級反恐官員及立陶宛檢察官都認為，這波行動與俄羅斯意圖擴大瓦解援烏國家有關。據美聯社統計，自俄烏戰爭以來，歐洲境內191起蓄意破壞、縱火及其他擾亂行為，已被西方官員認定與俄羅斯有關。

根據法國法院文件、官員及立陶宛檢察官提供的資訊，這波行動中的許多被告，其實是被俄羅斯情報人員招募作為「廉價代理人」的普通人，莫斯科如今正以這種模式來對付身處海外的眼中釘。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴美聯社，他認為「沒有任何必要」對此事發表評論。俄羅斯官員先前曾多次否認莫斯科當局是海外暗殺陰謀的幕後黑手。

俄羅斯 俄國 烏克蘭 俄烏戰爭

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