俄國駭客養成鏈！大學秘設「第4系」曝光 畢業直送情報單位

6家西方媒體組成的記者聯盟取得超過2000份內部文件揭露，俄羅斯頂尖學府鮑曼莫斯科國立技術大學內部設有祕密單位「第4系」，專門培養資優生進入俄羅斯軍事情報局，學習駭客攻擊、監控與資訊戰等技能，部分學生畢業後被分派至曾干預美國大選的駭客部隊。

根據英國衛報、德國明鏡周刊與法國世界報等等媒體取得的文件，這個特殊訓練單位「第4系」（Department 4）設在鮑曼大學（Bauman Moscow State Technical University）軍事訓練中心內，由俄羅斯軍事情報局（GRU）直接參與招生、考核與分發，甚至派遣現役軍官監督學生考試與畢業去向。

文件顯示，部分學生從中學時期就被物色，再一路進入鮑曼大學與俄國情報體系。俄國總統普亭去年4月曾親自造訪鮑曼大學，並與學生會面。

根據衛報，第4系由中校斯圖帕科夫（Kirill Stupakov）主持，他是一名訊號情報官。根據文件，他2022年與GRU第45807部隊簽署3年合約，該部隊是俄軍情治系統的重要單位之一，目前不清楚他是否仍為現役。

斯圖帕科夫在校內教授電子竊聽與祕密監控等課程。記者聯盟取得的課堂投影片顯示，教材包括偽裝成煙霧偵測器的攝影機；安裝在鍵盤與電腦之間、可記錄所有按鍵輸入的裝置；以及可偷偷截圖螢幕畫面並儲存在隱藏隨身碟中的螢幕連接線。

其他授課內容還有破解密碼、軟體漏洞與木馬程式等駭客技術，要通過課程，必須實際完成入侵系統，還有自行開發電腦病毒。

另有課程專門分析美國與英國軍事情報機構架構，以及西方情報系統在烏克蘭戰爭中的運作方式，內容也涵蓋烏克蘭戰場上的偵察與攻擊無人機發展。

文件顯示，第4系學生畢業後會直接被分派至GRU旗下網路作戰單位。2024年春季畢業的69名學生中，多人進入俄軍駭客部隊，包括被西方稱為「奇幻熊」（Fancy Bear）與「沙蟲」（Sandworm）的單位；同屆至少16人被派往GRU相關部門。

西方情報機關多次指控「沙蟲」發動重大網攻，包括攻擊烏克蘭電網、法國總統馬克宏競選團隊，以及南韓冬奧相關系統。

不過並非所有學生都能通過篩選，部分人遭退學或無法畢業，GRU軍官評語甚至批評有學生「不懂如何執行遠端網路攻擊」。

隨著俄國持續加強對西方的網路與混合攻擊，鮑曼大學這套培養GRU駭客計畫並未放緩，最新一批學員預計要到2027學年結束才會畢業。知情人士則透露，除鮑曼大學外，俄羅斯國立技術大學（Mirea）也是培養駭客的重要基地。