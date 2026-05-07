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高市早苗「台灣有事」答辯滿半年 日媒：中日對話不通因素多

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日相高市早苗去年有關「台灣有事」的答辯，在今天滿半年。這段期間中日關係惡化，而且日本的議員外交難有作為。日媒從多角度分析，兩國目前溝通管道受阻的多重因素。

「日本經濟新聞」報導，高市2025年11月7日在眾議院回應質詢時表示，「台灣有事」（台灣發生緊急事態），有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。而北京當局認為這番話在暗示可能以武力介入台灣海峽，對此相當不滿。雙方關係因此惡化。

●自民黨幹部訪中　罕見未與當地政要會面

日本執政黨自民黨的選舉對策委員長西村康稔，本月初曾訪問北京，參觀機器人開發與自動駕駛的現場，但並未安排與中共或中國政府幹部會面。報導指出，日本執政黨到海外出訪，未會見當地政要實屬罕見。

而日本跨黨派的日中友好議員聯盟與中國之間的接觸，目前僅限於非正式場合。擔任該聯盟會長的自民黨前幹事長森山裕，曾在4月與中國駐日大使吳江浩會晤，但森山在會後向周邊人士透露，中國對日本的立場「變得更強硬」。

此外，日中友好議員聯盟也未在日本4月底到5月初的連續假期派出參訪團。對照去年4月下旬，包含森山在內的跨黨派議員曾去北京訪問。這個聯盟的其中一名幹部透露，「若高市政府不先釋出尋求對話的方向，議員外交也無法行動」。

●高市與日中友好議員聯盟關係淡薄

報導指出，日本政府與日中友好議員聯盟之間看不出明顯的合作跡象。有意見認為，其中一個原因在於，聯盟的核心成員多半與首相關係不深。

森山在高市政府啟動後，卸下自民黨稅制調查會幹部的職務。外界普遍認為，這是因為他與高市在財政政策的立場上有所分歧；擔任日中友好議員聯盟事務局長的小淵優子，曾在石破茂執政時期擔任黨內要職，但如今已不在其中。

一名日中友好議員聯盟幹部認為，「中方也擔憂在公開場合與日本接觸會招致國內批評」。

●公明黨退出執政聯盟

安倍執政時期，也曾善用公明黨與中國之間溝通管道。公明黨會定期派員訪中，並與習近平團隊的高層會面。2013年1月，公明黨時任代表山口那津男在安倍政府上路不久便訪中，2015年還促成中日領袖會談。

不過，公明黨去年10月以「政治與金錢」問題未獲得充分回答為由，退出「自公」執政聯盟。而自民黨則轉而與「日本維新會」聯合執政。

東京大學教授川島真指出，「公明黨退出聯合政府，顯然使日中之間失去一個重要的溝通管道」。

●中日關係變僵之際 美中出現接近氣氛

美國總統川普預計本月中旬訪問北京。而共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）已經在川習會之前，先在這週訪中，會見中國當局者。

「日本經濟新聞」指出，在中日找不到關係改善突破口的同時，美中關係接近的情境逐漸浮現。

而短期之內，中日雙方部長級官員仍然有機會在國際會議碰面，有望成為重啟對話的契機，像是日本閣員黃川田仁志也正在評估於本月中旬，出席在上海舉行的女性政策領域閣員級會議。

另外，今年的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議即將在11月於深圳登場，預料高市將與會。

屆時，日本與中國官員會有何互動，也將成為關注焦點。

高市早苗 日本 中日關係 台灣有事 台灣海峽

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