越南不滿中國南海片面禁漁令 將助漁民繼續依法捕魚

中國日前片面宣布南海部分區域實施禁漁令，範圍包括越南專屬經濟海域，引起越南不滿。越方呼籲中國尊重越南主權、遵守國際法。漁民協會表示，將在政府協助下繼續依法捕魚。

中國日前宣布，自5月1日起至8月16日，在渤海、黃海、東海及南海部分區域實施自1999年起每年皆有的夏季禁漁令，片面禁止中國及外國漁民在相關海域作業，其中部分海域為具主權爭議區域。

儘管越共中央總書記兼國家主席蘇林（Tô Lâm）不到一個月前剛訪問中國，高調展現越中「兄弟情誼」，但中國仍片面禁止越南漁民在相關海域捕魚，否則中國將沒收違規船隻、設備及漁獲。

對此，越南外交部發言人范秋姮（Phạm ThuHằng）5日強調，越南對中國在東海實施禁漁令的立場是一貫的，過去幾年都很明確。

她重申：「越南要求中國根據國際法，尊重越南對黃沙群島的主權，及根據1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）確立的越南對各海域主權、主權權利和管轄權，尊重越南漁民在越南海域以及根據國際法，特別是1982年聯合國海洋法公約在國家管轄範圍以外的海域合法捕撈作業的權利。」

越方呼籲中國，「不採取使局勢複雜化的行動，為維護東海的和平、穩定、基於規則的海洋秩序做出貢獻」。因主權視角，越南將南海稱為「東海」；西沙群島則為「黃沙群島」。

越南外交部每年都向中國駐河內大使館遞交照會，抗議中國在南海片面發布禁漁令。

越通社6日報導，越南漁業協會近日向政府辦公廳、農業與環境部及外交部提交文件，反對中國2026年在東海實行的單方面禁漁令。

越南漁業協會表示，中國自行宣布的休漁海域從北緯12度至北緯26度30分，包括北部灣出海區及越南在東海中部，即位於長沙群島北部的專屬經濟區。

越南漁業協會強調，這是中國單方面、毫無合理依據的捕魚禁令，嚴重侵犯越南主權及合法權益，違反了包括1982年「聯合國海洋法公約」在內的國際法，也與「東海各方行為宣言」的精神背道而馳。

「東海各方行為宣言」又稱「南海各方行為宣言」（Declaration on the Conduct of Parties in the South ChinaSea），為東南亞國家協會（ASEAN）與中國於2002年簽訂具法律約束力的政治文件，旨在和平解決南海（東海）爭端，承諾相互克制、遵守國際法。

越南漁民協會表示，中國捕魚禁令持續如此長的時間，將阻礙越南漁船和漁民在越南主權海域正常作業，不僅為漁業和漁民生計帶來困難，更增加越南漁船與中國海警發生摩擦風險。

越方強烈反對中國上述不合理捕魚禁令；同時要求中方立即在屬於越南主權的海域及國際海域停止這一不合理的捕魚禁令。

越南漁業協會呼籲主管機關「採取強有力措施，阻止中國上述不合理的捕魚禁令，以保障越南漁民在歸屬越南主權、主權權利和管轄權海域作業時的安全，同時維護國家海洋島嶼的安全與主權」。

越南漁業協會表示，不會停止正常捕撈行動，且將引導各省漁業分會、漁民編組出海作業，與相關單位密切配合，確保漁民依法海上作業，並「主動應對中方的不當行為，保護漁民，並鼓勵漁民安心出海作業，為維護國家海洋島嶼主權作出貢獻」。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，且無視荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年否決中國主張的裁定，北京不僅經常攔截漁船，並幾乎每天都於爭議水域「巡航」，試圖阻礙軍事和探勘行動。

聯合國海洋法公約規定，禁漁令僅能於本國專屬經濟區實施，然而中國將範圍擴展至南海「九段線」部分區域。部分人士分析，這是以環保、漁業資源管理為由，在南海行使主權管控之實，以強化對西沙群島實際控制。