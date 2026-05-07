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韓國前總理韓悳洙涉戒嚴案 上訴法院減刑至15年
韓國前總理韓悳洙涉前總統尹錫悅宣布戒嚴令相關罪行遭判刑，上訴法院今天將他的刑期減少8年，改判15年。
法新社報導，尹錫悅於2024年12月發布戒嚴令，短暫中止民選政府統治，讓韓國陷入一片混亂，但在反對黨國會議員迅速通過表決推翻下，戒嚴狀態僅維持約6個小時。
由於韓悳洙參與頒布戒嚴令，下級法院今年1月重判韓悳洙23年徒刑，刑期比外界預期還重。
首爾上訴法院今天將韓悳洙刑期減少8年，主審法官宣布：「我們判處被告有期徒刑15年。」
上訴法院仍維持韓悳洙大部分的有罪判決，但考量他「在戒嚴令宣布前已擔任公職50多年，因此減輕他的刑責」。
主審法官說：「相關紀錄讓人難以發現證據，顯示被告曾更積極參與內亂，如事前共謀或系統性主導行動。」
然而，法官也指出，韓悳洙「背棄其職權與地位賦予的重大責任，反倒與參與內亂的人士站在同一陣線」。
韓悳洙身穿白色襯衫、深色西裝但未打領帶，他在聆聽判決時未流露太多情緒。
這位76歲的資深技術官僚自1月遭判刑以來，便一直遭關押至今。
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