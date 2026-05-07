日中關係冷卻半年 日媒：政府內部悲觀看領袖會談

日本首相高市早苗去年11月在國會「台灣有事」答詢後，日中關係持續惡化，至今滿半年。在此期間，中國不僅呼籲民眾避免赴日旅遊、加強對日本稀土出口管制，雙方閣僚級對話至今停擺，日本政府內部也對今年內舉行領袖會談、打破僵局抱持悲觀看法。

產經新聞、共同社報導，高市於去年11月7日的日本眾議院預算委員會答詢中提出「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發中國批評日本干涉內政，隨後展開一連串反制措施，包括呼籲中國民眾避免赴日旅遊。

根據日本政府觀光局（JNTO）統計，今年1月至3月訪日中國旅客較去年同期大減54.6%；若從中國開始呼籲避免赴日旅遊的2025年11月至2026年3月來看，5個月合計訪日中國旅客為197萬人次，年減44.1%。

不過，中國旅客減少並未重創日本整體觀光市場。同期訪日外國旅客仍年增3.5%，若排除中國，其他國家旅客更成長15.7%。2025年全年訪日外國旅客達4268萬3600人次，較前年增加15.8%，創歷史新高。

在消費方面，根據國土交通省調查，2025年10月至12月期間，中國旅客平均每人消費24萬3000日圓，較前年同期減少12.2%；全體外國旅客平均消費則為23萬4000日圓，僅微幅減少0.5%。

國學院大學觀光經濟學教授塩谷英生分析指出，中國旅客海外消費力其實在中國政府發布赴日自肅呼籲前，就已經因為中國經濟停滯而明顯下滑。「即使沒有自肅措施，中國市場的存在感恐怕也難以恢復到疫情前。」

他並指出，2012年日本將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化後，中國赴日旅客曾在當年10月至隔年2月的5個月期間減少34.1%，但這次減少幅度更高，「當時中國經濟狀況良好，如今處於停滯狀態，因此，這次情況不一定全是政治因素造成。」

塩谷認為，即使中國未來解除赴日自肅措施，中國旅客市場短期內恐怕仍難恢復。

除了觀光領域，中國也持續加強經濟施壓。中國政府自今年1月起，強化對日本的稀土等軍民兩用物資出口限制。日本外交消息人士透露，「雖然尚未到讓日企面臨生死存亡的程度，但確實正被一步步收緊。」

雙邊關係惡化也反映在外交文件上。日本政府在2026年版「外交藍皮書」（外交青書）中，將對中國的定位從2025年版的「最重要的兩國間關係之一」，下調為「重要鄰國」。此外，高市早苗目前正在推動修改強化防衛力的安保3文書，中國勢必將強硬應對。

另一方面，在日圓貶值帶動下，來自歐美、澳洲及亞洲其他國家的旅客持續增加。日本政府今年3月公布新版「觀光立國推進基本計畫」，設定2030年達成訪日旅客6000萬人次、消費額15兆日圓的目標。

不過，塩谷英生也警告，美國與以色列攻擊伊朗等中東局勢若持續惡化，恐引發亞洲經濟停滯性通貨膨脹（Stagflation），進一步拖累日本旅遊市場。