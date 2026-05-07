港媒：川習會前夕 美特勤局專車抵北京

美國總統川普訪問中國的籌備工作進入實質性階段。香港明報今天報導，繼美軍大型運輸機C-17日前飛抵北京，一輛掛著美國聯邦政府車牌的雪佛蘭Suburban也被民眾拍到現身北京街頭。

據報導，名為HANK的帳號6日在社群媒體X發文表示，有人目擊美國特勤局車輛在北京機場高速公路和三環路附近巡邏。配文相片顯示，黑色的SUV車尾懸掛「U.S. GOVERNMENT」車牌，車牌下方印有「FOROFFICIAL USE ONLY」（僅限公務使用）。

報導引述分析稱，這是一輛經重度裝甲改裝的雪佛蘭（Chevrolet）Suburban，隸屬美國特勤局（U.S.Secret Service）的總統護衛車隊。

分析指出，根據車尾垂直的尾燈設計、方正的後車門線條及全黑的塗裝，這類車輛通常作為美國總統座駕「野獸」（The Beast）的護衛車或後勤支援車，負責車隊安保、通訊或人員運輸任務；搭載防彈裝甲、夜視系統、自封油箱及特殊通訊設備。

川普預計14至15日訪問中國，近日已有至少4架次美軍C-17運輸機接連飛抵北京首都機場。這類運輸機通常用於運輸總統座駕「野獸」、通訊安全系統及其他先遣物資。

2017年11月川普首次訪問中國前，也有兩架C-17飛抵北京。