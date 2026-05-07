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爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

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郵輪漢他病毒疫情延燒 世衛攜各國疫調匡列77接觸者

中央社／ 馬德里6日綜合外電報導
一架載有「洪迪亞斯號」郵輪撤離患者的飛機，6日從維德角共和國首都普拉伊亞的機場起飛。美聯社
一架載有「洪迪亞斯號」郵輪撤離患者的飛機，6日從維德角共和國首都普拉伊亞的機場起飛。美聯社

洪迪亞斯號郵輪爆發漢他病毒疫情，船上3名患者今天已離船治療，郵輪預計3天後抵達西班牙田尼利夫島。世衛組織正與各國合作展開疫調，共匡列77名接觸者，將持續追蹤。

綜合路透社與法新社報導，荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的「洪迪亞斯號」（MVHondius）近日爆發漢他病毒（hantavirus）疫情，造成3人死亡，引發全球關注。

洪迪亞斯號數週前自阿根廷啟航，3日抵達目的地維德角（Cape Verde），卻遭當局以防疫為由拒絕停靠。在滯留外海數日後，船上3名患者今天在身穿防護衣的醫護人員協助下，搭乘醫療專機後送回國治療，郵輪也將啟航前往歐洲。

西班牙衛生部長賈西亞（Monica Garcia）今天表示，洪迪亞斯號預計3天內抵達加納利群島（CanaryIslands）的田尼利夫島（Tenerife），船上其餘人員均未出現任何症狀。

賈西亞說，郵輪抵達田尼利夫島後，健康的外籍旅客將遣送回國，西班牙籍旅客則將送至首都馬德里的軍醫院進行隔離，隔離長短將取決於可能接觸到病毒的時間點，漢他病毒潛伏期長達45天。

世界衛生組織（WHO）表示，若加上已返回瑞士蘇黎世接受治療的瑞士籍公民，一共有8人疑似感染，其中3人已確診。

據南非當局公布的檢驗結果，證實患者感染的是漢他病毒中的「安地斯病毒株」（Andes strain），在極度密切接觸下可人傳人。

阿根廷衛生部表示，將在郵輪啟航的阿根廷南部城市烏斯華雅（Ushuaia）進行囓齒動物誘捕與分析，並針對染疫死亡荷蘭乘客的足跡展開疫調，後續也會將安地斯病毒的RNA序列和診療指南提供給西班牙、塞內加爾、南非、荷蘭及英國的實驗室。阿根廷目前未出現相關病例。

荷蘭政府在致國會信函中表示，郵輪上約有40名乘客曾在聖赫勒拿島（St. Helena）下船，包括後來出現症狀的瑞士籍公民。

WHO南非代表哈拉比（Shenaaz El-Halabi）告訴路透社，針對此次疫情，南非已匡列65名密切接觸者，其他各國則合計匡列12名接觸者，將進行後續追蹤。

WHO流行病與大流行病管理主任范科霍芙（MariaVan Kerkhove）告訴路透社：「所謂（人傳人的）密切接觸，是指非常近距離的肢體接觸，例如共用床位、同住一間艙房或提供醫療護理，這與新冠肺炎或流感完全不同。」

范科霍芙表示，世衛正與各國合作，針對郵輪抵達維德角前、於聖赫勒拿島先行離船的乘客展開疫調追蹤。

郵輪 疫情 西班牙

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