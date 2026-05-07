北韓宣稱不受禁止核子擴散條約約束 擁核地位不變

北韓駐聯合國大使表示，北韓不受「禁止核子擴散條約」（Non-Proliferation Treaty）約束，外部施壓也不會改變其擁核國家的地位。

法新社報導，平壤於1993年威脅退出「禁止核子擴散條約」，並於2003年正式退約。此後，北韓進行了6次核試爆，因而遭聯合國安理會多項決議制裁。外界相信北韓目前擁有數十枚核彈頭。

北韓中央通信社（KCNA）引述北韓駐聯合國最高代表金星（Kim Song）指出，目前在聯合國總部舉行的第11屆「禁止核子擴散條約」審議大會中，美國及部分追隨美方的國家，「毫無根據地質疑朝鮮民主主義人民共和國目前的地位與主權行使」。

他表示：「朝鮮民主主義人民共和國作為擁核武國家地位，不會因外部言論或單方面意願而改變。」

他強調：「再次明確表示，朝鮮民主主義人民共和國在任何情況下都不會受到『禁止核子擴散條約』的約束。」

平壤也派遣地面部隊及砲彈支援俄羅斯入侵烏克蘭。根據觀察人士，北韓從俄羅斯獲得軍事技術作為交換。

「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）報告指出，截至2025年1月，全球9個擁核國家包括俄羅斯、美國、法國、英國、中國、印度、巴基斯坦、以色列及北韓，共擁有1萬2241枚核彈頭。

根據SIPRI，美俄掌握全球近90%核武器，兩國近年也持續推動大規模核武現代化計畫。