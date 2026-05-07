若烏擾亂二戰紀念將遇襲 俄促駐基輔外交官撤離

俄羅斯今天向駐基輔外交官發出撤離警告，表示如果烏克蘭干擾本週末於莫斯科舉行的二戰紀念活動，將對基輔發動攻擊。

法新社報導，俄羅斯未詳細說明威脅內容，烏克蘭也未立即做出回應。

俄羅斯每年5月9日都會在紅場（Red Square）舉行大規模軍事閱兵，慶祝二戰勝利日。俄羅斯本週早些時候宣布將在5月8日到9日與烏克蘭單方面停火，以配合紀念活動。

俄羅斯在致外交使團與國際組織的照會中警告，如果烏克蘭擾亂這週六的紀念活動，俄羅斯將對烏克蘭首都基輔發動「報復性空襲」，「包括決策中心」。

俄羅斯敦促他們「確保外交與其他使團人員以及公民，能及時從基輔市撤離」。烏克蘭尚未對此做出回應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評俄羅斯要求在5月9日停火，這一天對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）而言是重要節日。澤倫斯基4日表示，莫斯科擔憂烏克蘭無人機會在「紅場上空盤旋」。

烏克蘭提出於5月6日停火，但俄羅斯並未理會。澤倫斯基說：「今天，幾乎一整天，幾乎每個小時，我們不斷收到來自各地的攻擊通報。」

澤倫斯基在晚間談話中表示，對於俄羅斯的違規行為，烏克蘭將「採取對等行動」，並據此決定下一步行動。