聽新聞
0:00 / 0:00
以軍停火以來首度空襲貝魯特 擊斃真主黨指揮官
親近真主黨的消息人士表示，以色列今天對貝魯特南郊發動空襲，造成真主黨精銳部隊一名高階指揮官喪命，這是自以色列上月與真主黨達成停火協議以來，貝魯特首度遇襲。
法新社報導，黎巴嫩衛生部指出，以色列也對黎巴嫩南部與東部各地發動空襲，另造成至少11人死亡。
以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，軍隊鎖定的目標是「真主黨（Hezbollah）拉德萬部隊（Radwan Force）的指揮官」。
親近真主黨的消息人士匿名告訴法新社，「拉德萬部隊的作戰指揮官巴魯特（Malek Ballout）」遭擊斃。
黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，「以色列戰機發動攻擊」，「將目標鎖定」南部郊區葛貝里（Ghobeiri），那裡是真主黨的據點。
法新社記者目擊，一棟建築物在遭遇空襲後淪為斷垣殘壁，民眾紛紛帶著家當離開此區。
真主黨今年3月將黎巴嫩捲入中東戰爭後，貝魯特南部郊區的許多居民早已撤離，儘管停火協議自4月17日起生效，他們至今尚未返回家園。
一名不願透露姓名的黎巴嫩安全消息人士告訴法新社，這波空襲擊中一棟公寓，當時拉德萬部隊領導層正在公寓內開會。
以色列今天發動空襲之際，美國總統川普表示，「有非常大的機會」能與伊朗達成和平協議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。