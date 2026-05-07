以軍停火以來首度空襲貝魯特 擊斃真主黨指揮官

親近真主黨的消息人士表示，以色列今天對貝魯特南郊發動空襲，造成真主黨精銳部隊一名高階指揮官喪命，這是自以色列上月與真主黨達成停火協議以來，貝魯特首度遇襲。

法新社報導，黎巴嫩衛生部指出，以色列也對黎巴嫩南部與東部各地發動空襲，另造成至少11人死亡。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，軍隊鎖定的目標是「真主黨（Hezbollah）拉德萬部隊（Radwan Force）的指揮官」。

親近真主黨的消息人士匿名告訴法新社，「拉德萬部隊的作戰指揮官巴魯特（Malek Ballout）」遭擊斃。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，「以色列戰機發動攻擊」，「將目標鎖定」南部郊區葛貝里（Ghobeiri），那裡是真主黨的據點。

法新社記者目擊，一棟建築物在遭遇空襲後淪為斷垣殘壁，民眾紛紛帶著家當離開此區。

真主黨今年3月將黎巴嫩捲入中東戰爭後，貝魯特南部郊區的許多居民早已撤離，儘管停火協議自4月17日起生效，他們至今尚未返回家園。

一名不願透露姓名的黎巴嫩安全消息人士告訴法新社，這波空襲擊中一棟公寓，當時拉德萬部隊領導層正在公寓內開會。

以色列今天發動空襲之際，美國總統川普表示，「有非常大的機會」能與伊朗達成和平協議。