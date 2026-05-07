快訊

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

不想一輩子繳房租？他勸月薪四五萬別硬買：恐把自己買到沒退路

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

聽新聞
0:00 / 0:00

以軍停火以來首度空襲貝魯特 擊斃真主黨指揮官

中央社／ 黎巴嫩貝魯特6日綜合外電報導
以色列總理內唐雅胡。美聯社
以色列總理內唐雅胡。美聯社

親近真主黨的消息人士表示，以色列今天對貝魯特南郊發動空襲，造成真主黨精銳部隊一名高階指揮官喪命，這是自以色列上月與真主黨達成停火協議以來，貝魯特首度遇襲。

法新社報導，黎巴嫩衛生部指出，以色列也對黎巴嫩南部與東部各地發動空襲，另造成至少11人死亡。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，軍隊鎖定的目標是「真主黨（Hezbollah）拉德萬部隊（Radwan Force）的指揮官」。

親近真主黨的消息人士匿名告訴法新社，「拉德萬部隊的作戰指揮官巴魯特（Malek Ballout）」遭擊斃。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，「以色列戰機發動攻擊」，「將目標鎖定」南部郊區葛貝里（Ghobeiri），那裡是真主黨的據點。

法新社記者目擊，一棟建築物在遭遇空襲後淪為斷垣殘壁，民眾紛紛帶著家當離開此區。

真主黨今年3月將黎巴嫩捲入中東戰爭後，貝魯特南部郊區的許多居民早已撤離，儘管停火協議自4月17日起生效，他們至今尚未返回家園。

一名不願透露姓名的黎巴嫩安全消息人士告訴法新社，這波空襲擊中一棟公寓，當時拉德萬部隊領導層正在公寓內開會。

以色列今天發動空襲之際，美國總統川普表示，「有非常大的機會」能與伊朗達成和平協議。

以色列 黎巴嫩 真主黨

延伸閱讀

阿拉伯聯合大公國遇襲緊張升溫 美伊停火前景不明

中東戰爭第65天／川普「自由計畫」5月4日啟動 最新發展一次看

以砸1190億買美2戰機中隊 內唐亞胡：在伊朗領空來去自如

伊朗近一個月來首次襲擊阿聯酋 中東局勢再度緊張

相關新聞

從研發競賽到效能收割：Anthropic聯手私募巨頭成立合資公司的戰略意義

隨著 AI 模型越來越強大，企業界對 AI 的焦慮已經從「如何使用」逐漸轉向「如何獲益」。2026 年 5 月初，Anthropic 宣布與黑石（Blackstone）、高盛（Goldman Sach

郵輪漢他病毒疫情延燒 世衛攜各國疫調匡列77接觸者

洪迪亞斯號郵輪爆發漢他病毒疫情，船上3名患者今天已離船治療，郵輪預計3天後抵達西班牙田尼利夫島。世衛組織正與各國合作展開...

以軍停火以來首度空襲貝魯特 擊斃真主黨指揮官

親近真主黨的消息人士表示，以色列今天對貝魯特南郊發動空襲，造成真主黨精銳部隊一名高階指揮官喪命，這是自以色列上月與真主黨...

美國總統川普下周即將出訪大陸 國務卿：川習會將談台灣議題

美國總統川普下周即將出訪北京，他5日表示，可能會和中國大陸國家主席習近平討論伊朗戰爭，但淡化潛在矛盾，表示習近平「非常尊敬」美國。美國國務卿魯比歐預期，川普和習近平也將討論到台灣議題。

川習會進入倒數 北京手握兩張王牌

川習會進入倒數，美國國務卿魯比歐證實，川普和習近平「肯定會談到台灣」後，同日伊朗外長阿拉奇在北京與中共外長王毅會談，北京通稿提到，阿拉奇表態「當前可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題」。

美國務院：各國不應干涉台灣官員出訪

賴清德總統原訂四月出訪史瓦帝尼，疑遭中國施壓，未能取得非洲三國的飛航許可。美方是否擔心北京未來持續阻礙賴清德總統出訪？有美國國務院發言人表示，各國不應干涉台灣官員例行出訪的安全與尊嚴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。