薛瑞福談川習會 預期川普將聚焦經貿、代表美台利益

美國總統川普預計下週訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美前國防官員薛瑞福今天說，預計川普將聚焦美中經貿議題，習近平可能會提出台灣等其他議題；薛瑞福有信心，川普將代表美台利益，在多數情況下，雙方擁有共同利益。

川普（Donald Trump）預計5月14日至15日訪問北京，會晤習近平。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天回應媒體提問表示，他確定台灣將是川習會討論的議題之一。

前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）今天出席華府一場論壇，會後接受台灣媒體聯訪。對於預計下週登場的川習會，他說，就他了解，川普希望會談重點放在經貿議題上，川習去年在韓國釜山會晤後，雙方同意貿易休戰一年。

薛瑞福指出，川普希望建立更持久的機制，涵蓋中國稀土出口等議題；中方可能也希望討論關稅、造船業等議題。目前美國跨部會的工作確實集中在貿易與經濟領域。

曾於川普1.0時期擔任國防部印太安全事務助理部長、現為美國智庫「印太安全研究所」（Institute forIndo-Pacific Security, IIPS）主席的薛瑞福也指出，習近平可能會提出台灣等其他議題。

據中媒報導，中國外交部長王毅與盧比歐日前通話時，曾提到台灣是「最大的風險」。薛瑞福認為，川普也會準備好應對這一點。

薛瑞福指出，川普傾向在談判桌上進行「真正的對話」，並不會照本宣科讀稿。但他觀察，川普從第一任期到第二任期，對台灣的支持始終強勁，包括對台軍售和安全援助、支持擴大台灣國際空間及投資、貿易等領域。

因此，薛瑞福有信心，川普「不僅會代表台灣，更會代表美台利益，在大多數情況下，這些都是雙方共同利益」。

華府智庫「特別競爭研究計畫」（SpecialCompetitive Studies Project）和台灣國科會轄下智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）今天合辦論壇，以台灣觀點探討中國構成的挑戰，薛瑞福擔任其中一個場次的與談人。這場論壇為7日登場的AI+ Expo場邊活動之一。

薛瑞福在論壇中表示，當思考科技競爭並將其拆解為不同組成部分時，他會想到3件事，包括如何阻撓中國技術進步、自身如何保持領先、技術與經濟安全。這3項目標都需要與夥伴及盟友緊密合作，在這些夥伴與盟友之中，台灣都位居名單之首。

駐美代表俞大㵢出席論壇發表演講表示，台灣是一股良善力量，「AI領域對我們每個人都至關重要…我們必須制定相關標準，確保AI成為一股良善力量」。

論壇出席人士還包括台灣數位發展部政務次長楊佳玲及智庫專家學者、業界代表等。