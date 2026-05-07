法國派遣戴高樂號航艦至紅海 擬為荷莫茲海峽護航

法國今天派遣戴高樂號航艦打擊群至紅海，可能執行確保荷莫茲海峽航運安全的任務。法方同時敦促美國與伊朗考慮其提案，因為雙方相互封鎖已對全球經濟造成衝擊。

路透社報導，法國與英國過去幾週持續推動一項提案，旨在局勢穩定或衝突結束後為荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）安全通行奠定基礎。該計畫需與伊朗協調，已有十多個國家在多次準備會議後表達有意參與任務。

法國軍方發表聲明指出，戴高樂號（Charles deGaulle）航艦打擊群正駛往紅海（Red Sea）南部海域，途中有義大利與荷蘭軍艦同行。

法國總統府官員表示：「我們提議讓伊朗船隻通過海峽，以換取伊朗承諾就核原料、飛彈及區域議題與美方展開談判，我們也提議美方解除對荷莫茲海峽的封鎖，以換取伊朗承諾進行談判。」

這名官員提及：「在這些條件下，我們得以派遣多國部隊，確保通過荷莫茲海峽船隊的安全，但前提顯然是伊朗不得對船隻開火。」

目前尚不清楚伊朗為何要考慮這項提案，因為伊朗對荷莫茲海峽的掌控，是其與華府終戰談判的重要籌碼之一。