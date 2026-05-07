魯比歐訪教廷前 川普再批教宗

美國總統川普再度批評教宗良十四世，恐使美國國務卿魯比歐七日訪問梵蒂岡的修補關係之行複雜化。

美聯社報導，川普四日在保守派電台主持人修伊特訪問中表示，首位美國出生的教宗，良十四世正在協助伊朗，川普說，「教宗寧願談論伊朗擁有核武是可以接受的事。而我認為這很不好。我認為他會將許多天主教徒和許多人置於險境」。

然而教宗並未表示伊朗應擁有核武。他呼籲加強和平談判，大體上批評與伊朗的戰爭，以及川普可能對伊朗平民發動大規模襲擊的具體威脅。教宗也強調他是在反映聖經和教會教義，並非以川普的政敵身分發言。

教宗回應川普新一波批評，指川普曲解他的觀點。教宗五日說，天主教會「多年來大聲疾呼反對所有核武，這點毫無疑問」。

他也表示，他呼籲在美國與以色列對伊朗的戰爭中推動和平與對話，源自聖經教導，「教會的使命是傳揚福音，宣揚和平。如果有人因為我宣講福音而批評我，應當以事實為依據」。

身為天主教徒的魯比歐表示，川普近期的批評源自於他反對伊朗取得核武，認為核武可能被用來對付數以百萬計天主教徒和其他基督徒。魯比歐說，全世界都應該反對。

魯比歐表示，「暫且不談教宗，無論是總統還是我甚至大多數人，都難以理解為何有人會認為讓伊朗擁有核武是好主意」。

儘管如此，川普的最新言論可能會讓魯比歐七日晉見教宗時的任務更加艱鉅。魯比歐經常被要求緩和或解釋川普在歐洲、北約組織和中東相關議題上的強硬言論，而隨著美國期中選舉將近，川普與教宗的爭端也影響美國國內政治。