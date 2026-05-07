北韓修憲刪統一 金正恩成元首

北韓新修訂的憲法新設領土條款，並且刪除「祖國統一」相關表述。韓聯社報導，北韓新版憲法反映其領導人金正恩所提的「兩國論」路線，並首度將金正恩擔任的職位「國務委員會委員長」定義為國家元首，有權指揮核武軍力。

韓聯社報導，南韓政府六日對媒體公布北韓新版憲法全文，序言和正文中全面刪除「北半部」、「祖國統一」、「社會主義完全勝利」等與民族、統一相關表述。

金正恩二○二三年底宣布兩韓是「敵對的兩個國家關係」，並於二○二四年一月宣稱將修憲重新規定領土。北韓在新版憲法中新設條款規定領土範圍，稱「領土包括北部與中華人民共和國和俄羅斯聯邦、南部與大韓民國接壤的領土，以及基於此劃設的領海和領空」。

新版憲法並未寫入將南韓定性為「敵對國」的內容，修訂前一些充滿敵意的內容，如「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等表述也已刪除。

專家分析，從新版憲法的內容來看，北韓想要凸顯「正常國家」形象。

首爾大學教授李貞澈認為，北韓新版憲法新設規定領土範圍的條款，並強化國家屬性相關表述，但未出現敵對關係或交戰國關係等界定。據此判斷，該憲法有望成為兩韓走向和平共處的一種制度性基礎。

另外，金正恩擔任的國務委員會委員長權力和地位得到大幅強化。在國家機關權力排位順序中，國務委委員長居首，憲法將其定義為「國家元首」。

韓聯社說，這是北韓憲法首次將國務委委員長排位高於最高人民會議委員長，後者過去是北韓象徵性元首。

序言中，「金日成—金正日主義」被刪，寫入金正恩的執政理念「人民大眾第一主義」。憲法還首次明確規定，國務委員會委員長擁有核武軍力指揮權。

憲法還刪除「免費醫療」、「無稅之國」等福利條款，並在優撫對象中新增「海外軍事作戰參戰烈士」。