船艙隔離困海上「前面是維德角 但我們不能上岸」

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近一百五十名乘客，一個多月前踏上前往全球偏遠島嶼的冒險航程，沿途與鯨魚、海豚和企鵝相遇，欣賞冰原、峭壁與綠丘交織的景色；如今卻被困在停泊於大西洋的郵輪內，各自隔離於船艙，盡可能避免感染致命病毒，在不確定中等待未來幾天的安排。

ＣＮＮ報導，漢他病毒會引發疲勞、發燒，可能導致器官衰竭與死亡，而「洪迪亞斯號」如今爆發罕見疫情，已有三名乘客死亡，另有三名疑似感染者已撤離，船隻停泊於維德角首都培亞外海，乘客目前只能在船上等待，盡量避免感染。

許多乘客試圖在不確定中維持正常生活，部分人透過社群媒體分享船上情況。旅遊影音部落客哈托（Kasem Hato）發布多段站在甲板拍攝的影片，遠方可見陸地。他一邊指向這個西非國家的海岸線，一邊以阿拉伯語說：「你們現在看到前方就是維德角，但我們不被允許上岸。」

乘客已被要求隔離，船上也實施嚴格衛生措施。營運商「海洋遠征」表示，儘管爆發疫情，乘客整體情緒仍相當冷靜。哈托也說，船上大多數人都平靜面對此事，並淡化疫情進一步擴大的疑慮，「這種病毒並不是新病毒。如果真的會演變成大流行，早就已經發生了」。

哈托對ＣＮＮ表示，乘客認真看待這場疫情，但並未陷入恐慌。他說，大家都曾與不幸離世的旅客共享這段旅程，因此非常難過，也向家屬致上哀悼。另一名受訪乘客羅斯馬林則表示，除了生病的人之外，「船上其他人狀況都很好，情緒也很高昂」，並強調船員一直努力讓乘客維持安全、掌握最新資訊，並盡量保持舒適。

根據世衛組織與營運商的說法，船員目前持續照顧乘客，並為整艘船進行消毒，乘客也努力配合防疫措施。哈托表示，船長與管理團隊持續向乘客更新最新資訊，「我們正努力遵守收到的建議，例如減少與其他乘客直接接觸，並盡可能勤洗手、消毒雙手」。

他說，船上的日子大致還算正常，「我們試著讓自己有事做，像是閱讀、看電影、喝熱飲等等」。

羅斯馬林表示，船上已補充更多醫療物資與設備，乘客也採取戴口罩與保持社交距離等措施。乘客可以將餐點送到房間，也能單獨到甲板散步、呼吸新鮮空氣，但不能在公共區域聚集。他持續在社群媒體分享從船上看到的維德角景色，並期待郵輪最終靠岸的那一天。

羅斯馬林在社群平台貼出一張站在甲板上的自拍照，並寫道：「我目前感覺很好，有呼吸到新鮮空氣，也一直受到船員妥善照顧、吃得很好。現在就是努力專注在正面的事情上，多想想好的部分，並讓自己保持笑容。」