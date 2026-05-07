美國務院：各國不應干涉台灣官員出訪

賴清德總統原訂四月出訪史瓦帝尼，疑遭中國施壓，未能取得非洲三國的飛航許可。美方是否擔心北京未來持續阻礙賴清德總統出訪？有美國國務院發言人表示，各國不應干涉台灣官員例行出訪的安全與尊嚴。

賴總統原訂四月廿二日至廿六日出訪史瓦帝尼，但在出發前夕，塞席爾、模里西斯與馬達加斯加三國疑遭中國施壓，撤銷賴總統專機的飛航許可，總統府因此決定暫緩出訪；不過，賴清德總統最後搭乘史瓦帝尼特使、副總理札杜莉的訪台專機，成功前往史國。

針對賴清德總統出訪史瓦帝尼，是否擔憂北京方面會加強對台施壓，加大賴清德總統未來出訪的難度？國務院發言人表示，各國不應該干涉台灣官員例行出訪的安全與尊嚴；該發言人並表示，美國呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，並展開有意義的對話。

對於此次出訪史瓦帝尼，賴總統昨天在民進黨中常會指出，面對中國的封鎖與打壓，只要台灣不屈服、團結一心，持續強化自身實力，並攜手理念相近的民主夥伴，持續為區域和平穩定與自由民主價值努力，必能穩健走向國際。

賴總統以秘密方式出訪非洲友邦史瓦帝尼後，前天上午回到台灣，國防部昨晚表示，從昨天下午十五時九分起，陸續偵獲中共殲十、殲十六、空警五百等各型主、輔戰機及無人機計廿架次出海，其中十六架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域，這也是共軍繼五月一日之後，一周內再次發動對台大規模軍事活動。

大陸外交部昨批評，賴清德去程「靠騙溜入」、返程「偷飛強闖」，十分危險和瘋狂，並警告稱台獨行徑末日窮途，去日無多，「賴清德越折騰，越寸步難行」。