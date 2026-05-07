美副國務卿：不該讓中國掌握關鍵礦物

美國副國務卿藍道五日表示，美國依賴中國來取得很多關鍵礦物，但美國不該讓中國掌握關鍵礦物的供應鏈、不該讓單一國家有能力扼殺世界經濟的發展。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」周二進入第四天，藍道五日出席由「美國外國記者中心」舉行的記者會。

藍道指出，美國與很多國家過去很多年，把許多非常重要的經濟活動外包給中國和其他國家；美國在礦業設下很多規定，包括各式許可和環境規範，幾乎扼殺了國內的採礦產業，很多公司把礦產加工的工作移轉到中國。

藍道表示，美國總統川普對此提出警告，讓大家明白此舉讓中國對美國產生很大的影響力，因為美國開始依賴中國來取得很多的關鍵礦物，這些關鍵礦物對美國和世界各國的工業基礎尤其重要。

藍道認為，美國和世界各國不該讓中國繼續掌握關鍵礦物的供應鏈、不該讓中國隨心所欲地開關關鍵礦物的供應；美國把簽署「關鍵礦物諒解備忘錄」視為優先事項，尤其是與擁有關鍵礦物的國家，促進雙方的合作，並未設下最低限價，以免有國家透過掠奪性的訂價來剝削全球的關鍵礦物。

在礦物加工處理方面，藍道也說，世界不該讓單一國家有能力來扼殺全球的經濟發展。

藍道指出，美國國務卿魯比歐曾在今年主持部長級會議，討論到各國可以如何合作來確保多元的礦物供應鏈。

智利政府於今年三月也與美國簽署合作備忘錄，擬在關鍵礦產與稀土供應方面合作；據報導，智利是全球領先的銅生產國，也是全球第二大鋰生產國，這兩種金屬對科技和綠色能源產業至關重要。