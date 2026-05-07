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洪迪亞斯號爆發漢他疫情 專家疑：可能有人傳人

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
發生漢他病毒疫情的「洪迪亞斯號」遊輪5日停在維德角外海。路透
發生漢他病毒疫情的「洪迪亞斯號」遊輪5日停在維德角外海。路透

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」爆發罕見漢他病毒疫情，目前已有三名患者驗出可能人傳人的「安地斯病毒株」，世界衛生組織專家懷疑，船上可能有人傳人情況。

紐約郵報報導，「洪迪亞斯號」疫情較可能起因於乘客接觸到受感染老鼠或鼠類的糞便、尿液或唾液後染病。美國空軍前軍醫法杜爾表示，這是漢他病毒最常見的傳播途徑。不過，世界衛生組織表示，目前並未在該郵輪上發現鼠類。

漢他病毒有一種病毒株存在令人擔憂的情況。法杜爾說，漢他病毒特定亞型「安地斯病毒株」曾在阿根廷出現人傳人，「這也是這起事件引發高度焦慮的原因之一」。

南非國家傳染病研究所檢驗結果證實，兩名在船上發病的患者均感染「安地斯病毒株」，其中一人為日前病逝的荷蘭女性，另一名英國籍男性患者目前仍在醫院接受治療。瑞士政府表示，四月底從「洪迪亞斯號」下船返國就醫的一名男子，也驗出這種病毒株。

法杜爾表示，可能人傳人的安地斯病毒株死亡率接近百分之四十，若在這艘擁有八十間客艙的密閉郵輪環境內擴散，情況恐失控，「這就是大家害怕的原因」。

世衛流行病與大流行防範及預防主任范科霍芙表示：「我們確實認為，在非常密切接觸者之間，可能發生了一定程度的人傳人感染。」

法杜爾認為最初感染源未必來自船上，可能早在其他地方就已感染，並指漢他病毒從暴露到出現症狀可能需要數周時間。

英國皮爾布萊特研究所病毒研究員加洛指出，最有可能的情況是，從南美出發的旅客在當地接觸到受感染鼠類的排泄物，目前仍無法確定接觸發生地點，可能是在當地觀光活動期間，也可能是船上存在受感染鼠類，「有必要確認船上是否存在潛在感染源，並追查患者先前行程，以了解他們是否曾前往美洲漢他病毒流行地區」。

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