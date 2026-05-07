非法移民遣返 美批北京消極

美國總統川普將在十四至十五日訪問北京之際，美國對中國發出新的威脅警告。川普政府高層官員向路透表示，中國接收非法滯美中國公民的步伐愈來愈慢，若北京不改變立場和作法，華府準備對中國祭出更多旅行限制。預料川普與中國國家主席習近平會晤時，將提出遣返議題。

匿名高層官員表示，如果中國不加強合作遣返，美國考慮提高中國公民申請簽證的現金保證金要求，也將拒絕核發更多簽證，同時還會在邊境設置更多入境限制。官員說：「中國政府的不作為，將危及守法中國公民未來的旅行。」

美方官員表示，中國二○二五年初曾透過包機和商業航班，接收大約三千名被美國遣返的中國公民。但過去六個月，中方縮減合作規模。官員指出，中國拒絕就遣返其公民一事與美國「充分合作」，違反國際義務和責任。

美國過去一直要求中國合作遣返逾期滯美或非法入境的數萬名中國公民。川普去年初重返白宮後指多個國家未能接收遣返者，威脅對那些國家徵收關稅和制裁。中國曾表示願意在核實身分後遣返「已確認的中國公民」。

北京聲稱反對非法移民，認為非法移民是「需要各國合作解決的國際問題」，但也表示遣返前確認身分需要時間。