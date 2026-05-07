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觀察站／台灣需慎防 北京握2王牌施壓川普

聯合報／ 本報記者羅印冲
川習會在即，中美互動進入「密集期」。圖為中美「乒乓外交」親歷者姚振緒（中）與美國嘉賓交流。中新社
川習會在即，中美互動進入「密集期」。圖為中美「乒乓外交」親歷者姚振緒（中）與美國嘉賓交流。中新社

就在美國國務卿魯比歐證實，川普習近平肯定會談到台灣，同日伊朗外長阿拉奇在北京與中共外長王毅會談，北京通稿提到，阿拉奇表態「當前可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題」。川習會進入倒數，若把近期幾件事兜起來，北京無疑掌握了兩張王牌，可能讓川普氣矮一截，而北京刀鋒所指，恐讓台灣成為最大施壓點，我方須慎之又慎。

衡諸當前國際和美中台情勢，是偏向對北京有利的局面，主要是北京手握兩張王牌，而且都直擊川普的痛點，這讓川習會前夕出現一種「川普更需要習近平」的氛圍。

首先是伊朗牌，儘管中東戰事膠著，但中共從俄烏戰爭以來，透過價格相對低廉的俄國能源，大量擴充油氣儲備，根據國際能源總署（ＩＥＡ）等機構估算，至今年初，大陸戰略石油儲備加上商業庫存總計約十四億桶，即便中東供應中斷，現有儲備也足以滿足約一百八十天的需求，遠超過ＩＥＡ設定的九十天安全儲備標準。

荷莫茲海峽無法正常運作，造成國際能源價格上漲，通膨的衝擊波持續影響美國民生物價，而曠日持久的戰爭也違背川普對支持者「更專注於國內」的承諾，戰爭一日不結束，美國的國際社會形象持續受創，都是川普難以承受之重。美國無法一刀畢命伊朗，又難以結束戰爭，現在相當程度寄望北京對伊朗施力，這無疑賦予了北京對戰事更大的話語權。

其次，北京還擁有經貿牌。更直白說，川普在面對通膨壓力以及對等關稅被宣告違憲等衝擊下，此刻急需來自北京的採購大單。尤其川普面對即將到來的期中選舉，北京潛在的採購清單涵蓋波音飛機、黃豆和牛肉等多項產業，許多產業就在川普所屬的共和黨選區。北京只要投其所好，手中的籌碼就會更重一些。

現在台灣要擔心的是，川普和習近平的談判桌上，台灣能否當個安穩的「不在場的第三方」，而非淪為川習會桌上的菜單。從王毅日前與魯比歐通話稱「台灣問題是中美關係的最大風險點」，北京很可能利用手上的伊朗牌、經貿牌，試圖與美達成某種「交易」。賴政府還在宣揚出訪「突圍」，更須留意川習會的「突襲」。

習近平 川習會 川普

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