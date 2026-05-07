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川習會陸遲未宣布 港媒認生變機率低

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美軍第四架C十七運輸機五月三日飛抵北京首都機場，卸下川習會先遣物資。圖／取自新浪微博視頻截圖
美軍第四架C十七運輸機五月三日飛抵北京首都機場，卸下川習會先遣物資。圖／取自新浪微博視頻截圖

美國總統川普日前宣布將於十四日訪問中國大陸，目前僅剩下八天，大陸官方仍未具體證實，大陸外交部昨天僅表示「中美雙方就川普總統訪華事保持著溝通」。港媒則從四個方面分析指出，川普訪問計畫生變的機會相當低，如無意外，大陸外交部很快就會正式公布。

港媒星島日報昨日刊出分析文章，指出距離白宮官宣的訪問日期僅剩八天，由於大陸仍未證實日程，加上荷莫茲海峽的硝煙還未散盡，不少人會問川普的訪問計畫還會發生變化嗎？文章從四方面作出分析。

首先是川普周一說「兩周後將與中國領導人會面，我對此滿心期待」。上周，美國財長貝森特也明確表示，相信川普不會再推遲訪問。事實上，面對支持率下跌及期中選舉逼近，川普急欲借訪問大陸來塑造外交政績，並希望談妥經貿議題，給美國農民帶一些利多。

二是後勤準備已到位。美軍四架運輸機提早了十多天飛赴北京，卸下先遣物資，意味著行程已經進入「不可逆轉」的階段，預期此訪美方的安保會格外嚴密。三是中東最壞時期已過，處於「脆弱停火加持續談判」階段，雖反覆但可控，估計川普暫時也會在荷莫茲海峽問題上克制。最後是儘管大陸譴責美國對伊戰事，但兩國保持溝通、管控分歧的主基調未變。大陸外長王毅在三月全國兩會期間形容今年是中美關係的「大年」，高層交往議程已擺上桌面。

文章認為，基於以上四點，川普訪問計畫生變的機會相當低，如無意外，大陸外交部很快作出正式公布，大家拭目以待。

昨日下午被問到川普的訪問行程時，大陸外交部發言人林劍仍表示「目前沒有可以提供的訊息」；並重申「中美雙方就川普總統訪華事保持著溝通」。依照大陸對最高領導人日程安排宣布的慣例，通常只會在行程前幾日宣布。

新加坡聯合早報援引復旦大學教授吳心伯分析，雖然中美在防止伊朗發展核武器存在共同點，但在解決路徑上分歧明顯。美國傾向對伊朗實施高壓政策；大陸則主張以更務實方式推動對話談判。他認為，伊朗問題將成為川習會的討論重點之一。

川習會 中共 川普

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