受困海上 郵輪爆漢他疫情 8病例3死

世界衛生組織六日表示，停泊在維德角外海的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」爆發罕見漢他病毒疫情，已有八例病例，其中三人死亡。西班牙衛生部長賈西亞六日說，郵輪上三個病人已撤離，剩餘人員均無症狀，該船將前往西國加那利群島的田尼利夫島停靠，讓所有人回國。

英國廣播公司和法新社報導，儘管加那利群島地方政府反對，賈西亞仍說，該郵輪「三天內」將停靠田尼利夫島的格拉納迪亞（Granadilla），屆時將有一套健康評估和撤離的機制，以便送所有乘客回國。

法新社報導，兩架空中救護機從該郵輪附近西非島國維德角機場起飛，接走三名疑似在該郵輪感染的乘客。世衛秘書長譚德塞說，三人此前已從船上撤離，將送往荷蘭治療。

賈西亞說，該郵輪靠港後，所有乘客將撤離並送回國，相關運輸工作將盡量避免接觸當地居民；船上十四名西班牙乘員將接受檢查並送往馬德里軍事基地，隔離至所需時間為止。

賈西亞說，世衛五日請求使用加那利群島，因為該地具備所需安全條件，這是出於維護健康考量。她堅稱該群島「沒風險」，漢他病毒是透過囓齒動物傳播，這種感染「非常罕見」，全世界病例都非常少，很少人傳人。

西班牙內政部長馬拉斯卡說，船上還有逾一百四十人，他們需要幫助。

加那利群島自治區主席克拉維荷稍早表示，反對該船停靠加那利群島。他說，「如果乘客安全健康，那麼他們沒必要到加那利群島，他們完全可以從維德角國際機場回家」。他也抱怨，中央政府做決定前完全沒與他溝通。

「洪迪亞斯號」約三周前自阿根廷烏斯懷亞出發，展開橫越大西洋航程，當時船上有近一百五十名乘員，途中停靠南極大陸、福克蘭群島、聖赫勒拿等地，目前停在維德角外海。郵輪營運商「海洋遠征」表示，船上乘員包括五十七名工作人員、十三名嚮導、一名醫師。

根據世衛最新通報，截至五月六日，這次疫情已有八個病例，其中三例經實驗室檢測確診感染漢他病毒，其餘五例為疑似病例。

確診病例包括一名荷蘭籍女性，她也是死者之一；女子的丈夫也已死亡，但並未被列為確診病例。另一名確診者則為一名六十九歲英國男子，已被後送至南非治療；五月二日死亡的德國乘客同樣未確診。南非國家傳染病研究所檢驗證實，兩名確診者均感染可能人傳人的「安地斯病毒株」。

最新一名確診病例是一名瑞士男子，他搭乘「洪迪亞斯號」後感染，目前在瑞士住院治療。該男子於四月底結束南美洲之旅返國，出現症狀後即前往蘇黎世大學醫院就診。

世界衛生組織表示，這名瑞士男子是這次疫情第三例確診病例。瑞士政府表示，該男子也驗出「安地斯病毒株」，患者已隔離，「對公眾沒有危險」。當局正在調查該名男子患病期間是否曾與他人接觸，由於病患在旅途中由妻子陪同，雖然其妻未出現症狀，也已隔離。