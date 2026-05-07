川習會進入倒數 北京手握兩張王牌

川習會進入倒數，美國國務卿魯比歐證實，川普和習近平「肯定會談到台灣」後，同日伊朗外長阿拉奇在北京與中共外長王毅會談，北京通稿提到，阿拉奇表態「當前可盡快解決好荷莫茲海峽開放問題」。

若把近期幾件事兜起來，北京無疑掌握了兩張王牌，包括伊朗牌、經貿牌，可能讓川普氣矮一截，而北京恐讓台灣成為對美最大施壓點，我方須慎之又慎。

白宮此前逕行宣布川普將於5月14日至15日訪問北京，與習近平舉行會談，但截至昨天下午，大陸外交部仍未鬆口，僅重申「中美雙方就川普總統訪華事保持著溝通」。

衡諸當前國際和美中台情勢，是偏向對北京有利的局面，主要是北京手握兩張王牌，而且都直擊川普的痛點，這讓川習會前夕出現一種「川普更需要習近平」的氛圍。

美伊戰爭讓國際能源價格上漲，通膨衝擊下持續影響美國民生物價，致使民怨上升，而曠日持久的戰爭，也違背川普對支持者「更專注於國內」的承諾，戰爭一日不結束，美國的國際社會形象持續受創，這些都是川普難以承受之重。美國無法一刀斃命伊朗，又難以達成協議、結束戰爭，現在相當程度寄望北京對伊朗施力，這無疑賦予了北京對戰事更大的話語權。

其次，北京還擁有經貿牌。更直白說，川普在面對通膨壓力以及對等關稅被法院宣告違憲等衝擊下，此刻急需來自北京的採購大單，以此對沖關稅戰遭遇的挫折。尤其川普面對即將到來的期中選舉，北京潛在的採購清單涵蓋波音飛機、黃豆和牛肉等多項產業，許多產業就在川普所屬的共和黨選區。北京只要投其所好，手中的籌碼就會更重一些。