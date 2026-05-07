美國總統川普下周即將出訪大陸 國務卿：川習會將談台灣議題

美國總統川普下周即將出訪北京，他5日表示，可能會和中國大陸國家主席習近平討論伊朗戰爭，但淡化潛在矛盾，表示習近平「非常尊敬」美國。美國國務卿魯比歐預期，川普和習近平也將討論到台灣議題。

面對即將到來的川習會，川普5日受訪時表示，他與習近平有非常良好的關係，習近平是很棒的人，自己也與習近平互動良好；川普並指出，美國與中國做很多生意，賺了很多錢，美中的關係與過去不同。

美國財政部長貝森特日前接受福斯新聞（Fox）訪問時，呼籲中國加強外交作為，以說服伊朗解除對荷莫茲海峽封鎖，開放國際航運；他表明，川普在北京和習近平會面時，將討論此問題。

川普5日說，伊朗會是討論的議題之一。川普說，習近平在伊朗議題上的態度非常友善，而中國有60%的原油來自荷莫茲海峽，但習近平的態度很尊重，美方沒有收到來自中國的挑戰，「中國沒有挑戰我們，習近平也不會這麼做，我認為是因為我的關係」。川普也表示，美方有提出邀請，希望亞太國家把油輪開到美國運油。

大陸外交部發言人林劍昨日在記者會上仍未鬆口證實川習會日程，僅表示「中美雙方就川普總統訪華一事保持著溝通」。

白宮此前宣布川普將於5月14至15日訪問北京，與習近平會談。儘管中方尚未證實日程，但川普這項行程普遍被認為已進入最後階段。5月初以來，至少有四架美軍大型運輸機飛抵北京，外界咸認是運送川普到訪所需物資。

魯比歐日前與中國外交部長王毅通電，中國外交部聲明指出，魯比歐在通話中表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心，雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動累積成果，尋求美中關係的戰略穩定。聲明並指出，雙方也就中東局勢交換意見。

對於川習會預計5月中旬登場，市場高度關注美中經貿利刃將指向何方。前歐盟大使、中經院經濟法制中心主任李淳認為，此次難有重大突破，會面最大重點在於雙方元首後續的「回訪」，且美中競爭態勢不變。

對這場即將到來的政壇重頭戲，李淳指出，外界普遍認為，此次川習會唯一目標，就是確保大陸國家主席習近平會回訪。由於美國今年將主辦20國集團（G20）峰會，屆時會邀請習近平參與；而中國大陸則為APEC（亞太經濟合作會議）主辦國，同樣也會邀請川普出席。

李淳認為，各界不需過度期待這次美中元首碰面能有重大突破，實質議題預計會在後續會議中商討；更重要的是，不論川習會結果如何，大環境下的美中競爭態勢，並不會因此改變。