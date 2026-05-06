烏提5月6日停火仍遭攻擊 澤倫斯基批俄公然摒棄和平

烏克蘭指控俄羅斯無視基輔提出的停火方案，今天持續展開戰場襲擊、空襲和無人機攻擊，總統澤倫斯基形容這是莫斯科對和平的「公然摒棄」。

路透社報導，莫斯科領導人普丁（Vladimir Putin）提出配合俄方第二次世界大戰勝利紀念活動，於8日至9日停火的方案後，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）進一步提出從6日開始停火作為回應。

澤倫斯基在聲明中指出，截至今天上午，俄軍已經違反停火達1820次。俄羅斯此前沒有確認是否遵守烏克蘭的停火建議。

澤倫斯基說：「俄羅斯的選擇就是明目張膽摒棄停火和拯救生命。」

俄羅斯本週將在莫斯科市中心舉行紀念戰勝納粹德國的「勝利日」年度閱兵式，但是以烏方攻擊威脅升高為由而縮減其規模。

澤倫斯基今天表示，官員今天稍晚將會決定回應俄軍攻擊的「進一步行動」。他稍早曾表示，若停火遭到違反，基輔將採取「對稱的」行動。

俄羅斯國防部4日警告，若勝利日紀念活動期間遭到烏軍襲擊，將以「大規模飛彈攻擊」報復烏克蘭首都基輔。國防部在聲明中指出：「我們警告基輔市民及外國使團人員應及時離開這座城市。」