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美裁減德國駐軍 波蘭願接納轉駐部隊鞏固北約東翼

中央社／ 華沙6日專電

美國五角大廈近期決定裁減德國部分駐軍，波蘭外交部次長波薩基今天接受媒體專訪表示，波蘭政府不支持這項決策，維持駐德美軍的規模對歐洲整體安全至關重要，但若裁減已成定局，波蘭有意願接納這批部隊轉駐波蘭。

波薩基（Marcin Bosacki）今天在波蘭主流電視台「Polsat News」專訪中表示，波蘭不贊成美國削減駐德軍力。

他強調，美軍駐德不僅是雙邊合作的象徵，更是北約（NATO）東翼安全防線的後勤與戰略核心。這些基地可在危機時迅速將營級規模兵力擴編為旅級戰鬥部隊，對區域穩定至關重要。

儘管不支持五角大廈裁減德國駐軍的計劃，波薩基也承認，倘裁減駐德美軍的決策已確定，波蘭政府對接收這些部隊抱持興趣。

他表示，「如果這5000名駐德美軍，最終不是撤回美國，亦非轉派中東等地，而是派駐波蘭，我們對此並無異議。」

波薩基在訪談中指出：「我們希望美軍在波蘭境內的駐軍規模擴大，這並非近期才有的想法，而是數年來的目標。」他強調，增加駐波美軍人數向來都是波蘭的外交核心目標。

他補充，目前駐波蘭美軍少於1萬人，政府希望進一步擴增。波薩基指出，波蘭正向美方提出新的駐軍地點建議，可能包含波蘭西部，以及波蘭與德國交界的省份，「例如盧布斯卡省（Lubuskie）、下西里西亞省（Dolnośląskie），或是我的家鄉波茲南（Poznań）。」

面對美國和德國之間可能的緊張關係，波薩基也澄清，波蘭絕無意利用盟友間矛盾謀取私利。他強調：「我們希望緩和局勢，而非火上澆油。」

波薩基重申，波蘭的外交基調始終是維護北約整體的凝聚力與團結，增加美軍在北約東翼的駐軍規模，對波蘭而言仍是關鍵。

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