高市早苗涉台答辯將滿半年 日媒：中日短期難破冰

日相高市早苗去年在國會有關「台灣有事」的答辯，將在明天滿半年。這段期間日本與中國關係惡化。日媒指出，日本政府內部普遍不看好中日領袖能在今年會面，並使兩國關係融冰。

高市去年11月7日在眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」（台灣發生緊急事態）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

共同社今天報導，高市這番發言引發北京當局強烈抗議，且認為這是在暗示可能以武力介入台灣海峽。而中方也進一步呼籲中國公民避免前往日本。日本政府觀光局統計，今年1月到3月訪日中國旅客與去年同期大減54.6%。

此外，中國政府今年1月起，持續加強管制銷往日本的稀土類軍民兩用貨物。日本外交消息人士透露，「對日本企業尚未構成生死存亡問題，但（相關規定）正被一步步收緊。」

高市的「台灣有事」答辯一出之後，中日關係陷入低潮，不見閣員級對話，雙方的僵局仍在持續。

而這也反映在日本外務省公布的2026年「外交藍皮書」（外交青書）。這份彙整日本外交政策的新版藍皮書，把對中關係改為「重要鄰國」，與2025年版的表述「最重要的兩國間關係之一」相比，有所倒退。

高市正在推動修訂安全保障相關3文件，希望藉此根本性強化日本國防，不過報導分析，此舉必然會進一步使中方的態度更為強硬。

共同社指出，中日領袖會談可能有望打破目前的僵局，但是日本政府內部普遍對於雙方領袖能否在今年會晤，抱持著悲觀的態度。