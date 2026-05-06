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菲美肩並肩演習 日防相見證自衛隊發射反艦飛彈

中央社／ 抱威鎮6日專電

菲美「肩並肩」聯合軍事演習今天舉行海上打擊科目，首次正式參與的日本自衛隊發射88式岸置反艦飛彈擊沉靶艦，日本防衛大臣小泉進次郎在場見證。

「肩並肩」演習海上打擊科目在菲律賓西北部抱威鎮（Paoay）沙丘進行，上午10時20分左右，日本自衛隊發射2枚88式岸置反艦飛彈，約6分鐘後擊中離岸70公里以外的靶艦；靶艦約17分鐘後沉沒。

除日方實彈射擊外，美軍也透過「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）對靶艦進行模擬射擊，展現多國協同作戰能力。

小泉進次郎今天在菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）陪同下，到場見證日方飛彈發射，並與官兵互動，但未接受媒體訪問；菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也在首都馬尼拉的三軍總部透過即時畫面觀看。

菲律賓與日本國會去年分別批准「相互准入協定」（RAA），使日本自衛隊員今年得以派遣戰鬥部隊參與「肩並肩」演習，人數由過去作為「觀察員」時約140人，增至現在約1400人。

小泉進次郎昨天在馬尼拉與鐵歐多洛舉行會談後曾表示，期待日菲防務合作邁入快速發展的新階段。

鐵歐多洛今天受訪指出，這是日方首次在「肩並肩」中測試飛彈，效能已獲驗證，未來在多邊聯合行動中具協同作戰的潛力。

他強調，對菲律賓而言，「肩並肩」有助提升與理念相近國家的協同作戰能力，強化菲律賓國防韌性，並為維護印太地區自由開放及和平穩定作出貢獻。

演習明天將打擊第2艘靶艦，美軍高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱「海馬士」）、菲律賓空軍FA-50輕型戰機與A-29B「超級巨嘴鳥」攻擊機，以及加拿大軍艦預計參與。

今年的「肩並肩」自4月20日展開，預定持續至5月8日。除菲律賓、美國、日本與加拿大之外，還有澳洲、法國及紐西蘭等國參與，動員超過1萬7000名官兵，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部。

自衛隊 菲律賓 演習

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