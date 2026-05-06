本月第4周？傳高市早苗正推動訪南韓行程 延續「穿梭外交」

韓媒今天報導，日本首相高市早苗方面正推動本月中下旬訪韓、進行日韓領袖會談，延續「穿梭外交」，進一步強化日韓合作，也可能討論中東戰爭衝擊、韓美日安保合作等議題。

根據韓聯社報導，據今天韓國外交相關人士透露，目前正討論高市早苗2天1夜訪韓行程的方案，訪問時間則以本月第4週最有可能。若這次高市早苗訪韓成行，將成為確認韓日持續推動雙方所宣示的「穿梭外交」、並進一步強化合作的契機。

韓國總統李在明今年1月曾到訪高市早苗的故鄉奈良進行會談，在更早之前，去年以亞太經濟合作會議（APEC）為契機，雙方在韓國慶州首次會面，並承諾將積極推動穿梭外交。

報導指出，若此次高市早苗訪韓，雙方預計將以同樣受到美伊戰爭衝擊、能源安全面臨威脅的東北亞國家身分，就相關局勢交換意見並尋求合作方案。尤其在14日、15日美國總統川普預計將訪中國，隨後登場的韓日峰會上，韓美日安保合作強化方案等可能成為主要議題。

此外，在強化經濟與貿易多元化的層面上，韓國推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也預料將與作為CPTPP主導國的日本展開深入討論。