快訊

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

學生淪血汗勞工？中正大學遭搜索5生3師到案 嘉義地檢署證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

本月第4周？傳高市早苗正推動訪南韓行程 延續「穿梭外交」

中央社／ 首爾6日專電
日本首相高市早苗方面正推動本月中下旬訪韓、進行日韓領袖會談，延續「穿梭外交」，進一步強化日韓合作，也可能討論中東戰爭衝擊、韓美日安保合作等議題。 法新社
日本首相高市早苗方面正推動本月中下旬訪韓、進行日韓領袖會談，延續「穿梭外交」，進一步強化日韓合作，也可能討論中東戰爭衝擊、韓美日安保合作等議題。 法新社

韓媒今天報導，日本首相高市早苗方面正推動本月中下旬訪韓、進行日韓領袖會談，延續「穿梭外交」，進一步強化日韓合作，也可能討論中東戰爭衝擊、韓美日安保合作等議題。

根據韓聯社報導，據今天韓國外交相關人士透露，目前正討論高市早苗2天1夜訪韓行程的方案，訪問時間則以本月第4週最有可能。若這次高市早苗訪韓成行，將成為確認韓日持續推動雙方所宣示的「穿梭外交」、並進一步強化合作的契機。

韓國總統李在明今年1月曾到訪高市早苗的故鄉奈良進行會談，在更早之前，去年以亞太經濟合作會議（APEC）為契機，雙方在韓國慶州首次會面，並承諾將積極推動穿梭外交。

報導指出，若此次高市早苗訪韓，雙方預計將以同樣受到美伊戰爭衝擊、能源安全面臨威脅的東北亞國家身分，就相關局勢交換意見並尋求合作方案。尤其在14日、15日美國總統川普預計將訪中國，隨後登場的韓日峰會上，韓美日安保合作強化方案等可能成為主要議題。

此外，在強化經濟與貿易多元化的層面上，韓國推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也預料將與作為CPTPP主導國的日本展開深入討論。

奈良 高市早苗 南韓 李在明 日本

延伸閱讀

韓國瑜江啟臣接見平沼正二郎　盼台日續深化交流

尋求融冰 高市上台 自民黨高層首訪陸

林佳龍接待自民黨青年局訪團　盼台日打造非紅供應鏈

高市早苗訪澳跪無名戰士墓 陸官媒轟「只跪白人」：另種投名狀

相關新聞

高市早苗涉台答辯將滿半年 日媒：中日短期難破冰

日相高市早苗去年在國會有關「台灣有事」的答辯，將在明天滿半年。這段期間日本與中國關係惡化。日媒指出，日本政府內部普遍不看...

本月第4周？傳高市早苗正推動訪南韓行程 延續「穿梭外交」

韓媒今天報導，日本首相高市早苗方面正推動本月中下旬訪韓、進行日韓領袖會談，延續「穿梭外交」，進一步強化日韓合作，也可能討...

「兩國論」法制化！北韓新版憲法刪統一表述 專家分析金正恩用意

北韓新修訂的憲法新設領土條款，並且刪除「祖國統一」相關表述。韓聯社報導，北韓新版憲法反映其國務委員會委員長金正恩所提的「...

美向伊拉克下任總理喊話 籲切割親伊朗武裝團體

美國一名高階官員今天表示，美國希望伊拉克下任總理採取「具體行動」，使國家與親伊朗武裝組織保持距離，之後才會考慮恢復資金撥...

伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制：船隻須先獲許可、走指定路線

伊朗周二針對通過荷莫茲海峽的船隻啟動新監管機制。根據伊朗官方英文媒體Press TV的報導，在美國與伊朗各自宣稱掌控這條戰略水道之際，新制度已開始運作。

俄勝利日閱兵喊停火 澤倫斯基酸怕無人機在紅場上空盤旋

俄烏戰爭持續逾4年，雙方近日先後宣布「單方面停火」安排，但時程與立場明顯分歧。俄羅斯將於5月8日至9日實施停火，以配合紀念「偉大衛國戰爭」勝利日的大型閱兵活動，俄羅斯還警告烏克蘭不得違反停火。烏克蘭則

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。