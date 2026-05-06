芬蘭總統訪捷克談歐洲安全 鼓勵青年參與公共事務

芬蘭總統史塔布近日訪問捷克，與捷克總統帕維爾會晤，討論支持烏克蘭與歐洲安全議題，並認為俄羅斯仍為歐洲主要威脅。雙方強調提升歐盟競爭力與自主防衛力，並鼓勵年輕世代在動盪的國際局勢與數位時代，積極參與公共事務。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）4、5日訪問捷克，期間與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）會面，討論如何持續支持烏克蘭，以及推動和平解決方案。雙方共同認為，無論烏克蘭戰爭將於何時、以何種方式結束，俄羅斯仍是歐洲最嚴峻的安全挑戰。

帕維爾形容史塔布是當今歐洲在多項關鍵議題上「最響亮且最清晰的聲音之一」，包括歐洲未來與美國的關係，以及對俄羅斯與中國的立場。他說：「芬蘭不僅是我們在北大西洋公約組織中的重要盟友，也是在當前局勢發展上與我們擁有許多共同觀點的國家。」

談及歐盟，帕維爾指出，成員國必須努力提升競爭力與安全能力。「我們一致認為，歐洲安全必須建立在自身能力與資源之上，並需要更強的自主防衛意志，甚至在必要時能在沒有美國參與的情況下行動。」

兩位總統5日在「歐洲作為一項任務」會議上共同發表演說，談論歐洲安全、國防工業與戰略產業政策等主題。

帕維爾強調，歐洲必須承擔更多自身安全責任。「如果歐洲要在政治上更強大，就必須具備快速決策與行動的能力，並且對外以一致聲音發言。」他認為，捷克應積極爭取參與決策，「坐上談判桌」，並努力影響結果。

演說結束後，兩位總統與歐洲學院（College ofEurope）學生、藍皮書（Blue Book）與舒曼（Schuman）計畫實習生會面。這些計畫為培養歐洲事務與公共政策人才的重要體系。

芬蘭總統史塔布表示，他過去曾是歐洲學院的一員。現場多數人正處於高等教育階段，是充滿可能性的學習時期。

史塔布表示，自己成長於冷戰結束、「歷史終結」的年代，但當今年輕世代則正邁入一個全球秩序逐漸鬆動的時代，甚至是被「網路的黑暗面」所籠罩。

他指出，在現今科技高度發展的環境下，人與人之間的互動反而變得不如以往文明與理性。史塔布認為，年輕世代在數位環境中成長，對於如何在科技時代維持良好互動具備獨特優勢，是上一代需要向年輕人學習之處，「我相信你們會做得很好」。

談及「行動力」，史塔布指出，這不僅是對議題發表意見或評價，更重要的是將理念落實到未來職涯。無論是投身公共政策、國際組織、非政府組織、私人企業或學術領域，每個人都擁有對公共事務發聲與影響的能力。