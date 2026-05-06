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「兩國論」法制化！北韓新版憲法刪統一表述 專家分析金正恩用意

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
北韓新修訂的憲法新設領土條款，並且刪除「祖國統一」相關表述。韓聯社報導，北韓新版憲法反映其國務委員會委員長金正恩所提的「兩國論」路線。 路透社
北韓新修訂的憲法新設領土條款，並且刪除「祖國統一」相關表述。韓聯社報導，北韓新版憲法反映其國務委員會委員長金正恩所提的「兩國論」路線。 路透社

北韓新修訂的憲法新設領土條款，並且刪除「祖國統一」相關表述。韓聯社報導，北韓新版憲法反映其國務委員會委員長金正恩所提的「兩國論」路線。

韓聯社報導，南韓政府今天對媒體公布北韓新版憲法全文，從序言和正文中全面刪除「北半部」、「祖國統一」、「社會主義完全勝利」等與民族、統一相關的表述。

金正恩於2023年底宣布兩韓是「敵對的兩個國家關係」，並於2024年1月宣稱將修憲重新規定領土。據此，北韓在新版憲法中新設條款規定領土範圍，稱「領土包括北部與中華人民共和國和俄羅斯聯邦、南部與大韓民國接壤的領土，以及基於此劃設的領海和領空」。

值得關注的是，新版憲法並未寫入將南韓定性為「敵對國」的內容，修訂前明文規定的「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等充滿敵意的表述也已刪除。

專家分析，從新版憲法內容來看，北韓想要凸顯「正常國家」形象。

北韓政治問題專家、首爾大學教授李貞澈認為，新版憲法新設規定領土範圍的條款，並強化國家屬性相關表述，但未出現敵對關係或交戰國關係等界定。據此判斷，該憲法有望成為兩韓走向和平共處的一種制度性基礎。

北韓 金正恩 南韓 憲法 中華人民共和國

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