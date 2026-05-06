美向伊拉克下任總理喊話 籲切割親伊朗武裝團體

美國一名高階官員今天表示，美國希望伊拉克下任總理採取「具體行動」，使國家與親伊朗武裝組織保持距離，之後才會考慮恢復資金撥付與安全援助。

法新社報導，伊拉克執政聯盟已提名柴迪（Ali al-Zaidi）為下任領導人。由於美國總統川普曾威脅，先前領先的競爭者馬里奇（Nouri al-Maliki）若上台，美國將終止所有支持，因此柴迪在獲提名後，很快就收到川普的祝賀電話。

但一名不願具名的美國國務院高階官員表示，柴迪必須處理這個什葉派占多數的國家中，親伊朗武裝團體與國家之間「模糊的界線」。

在一連串針對美國利益的攻擊事件後，華府已暫停支付石油收入款項，並停止安全援助。這些現金支付自2003年美國入侵伊拉克後，一直由紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）處理。

這名官員表示，若要恢復全面支持，「首要工作是將恐怖分子民兵從所有國家機構中驅逐出去、切斷伊拉克預算對他們的資助，並拒絕向這些民兵戰士支付薪資」。

他補充道：「這些具體行動才能給予我們信心，並顯示對方的思維已有所轉變」。

在馬里奇看似將成為下任總理時，美國對伊拉克施加了巨大壓力。馬里奇先前任職期間，因被指控與伊朗什葉派神權政府過於親近並煽動教派衝突，導致與華府的關係惡化。