伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制：船隻須先獲許可、走指定路線

伊朗周二針對通過荷莫茲海峽的船隻啟動新監管機制。根據伊朗官方英文媒體Press TV的報導，在美國與伊朗各自宣稱掌控這條戰略水道之際，新制度已開始運作。

德黑蘭要求未來欲通過荷莫茲海峽的船隻，接收來自「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority）的電子郵件，其中會明列通行規則。船隻須事先取得通行許可，並遵循規範，才能穿越海峽。

但該機制的運作方式、通行規則的具體內容，以及伊朗會如何處置違規情況，目前仍不清楚。新成立的波斯灣海峽管理局尚未回應媒體查詢。Press TV則聲稱，該機制「已在荷莫茲海峽實施」。

同日，伊朗的伊斯蘭革命衛隊海軍在社群媒體發文警告，通過海峽的唯一安全航道是伊朗指定的路線，任何偏離路線的船隻都將面臨伊朗的行動。

新機制似在彰顯伊朗對這條目前幾近停擺的水道的主權宣示。此前，美國總統川普對伊朗港口實施封鎖，推出由美國海軍保護船隻穿越海峽的計畫，但成效有限。美國國防部長赫格塞斯周二力挺該計畫，宣稱美國掌控海峽。伊朗國營媒體IRIB則反駁，美方行動已宣告失敗，稱伊朗對該航道的掌控「已經加強」。